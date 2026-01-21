【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２０日、大手機関投資家による戸建て住宅の購入を制限する大統領令に署名した。

大手資本の不動産投資が住宅価格の押し上げにつながっているとみて、規制を強化する。今秋の中間選挙をにらみ、物価高に苦しむ低・中所得者層にアピールする狙いがありそうだ。

大統領令は「ウォール街の大規模投資家が、住宅を購入したい家族を締め出している」と言及。関係閣僚らに対し、大手投資家に販売制限を課すための指針策定などを求めた。必要に応じて「独占禁止法の執行を優先する」とも記した。

米国では住宅価格上昇と住宅ローンの金利高が消費者の重荷となっている。新築住宅の販売価格（中央値）は４０万ドル（約６３００万円）前後で、５年前と比べ約２割上昇。返済期間３０年の住宅ローン金利も６％台で高止まりしている。

こうした状況に低・中所得者層の不満が高まり、住宅対策は中間選挙に向けた重要課題となっている。トランプ氏は機関投資家らに批判の矛先を向ける一方、ファミリー層などには購入支援策などを講じるとみられている。

もっとも、トランプ政権の高関税措置が資材価格の上昇を通じて住宅価格に波及し、移民政策に伴う人手不足も住宅の供給不足につながっているとの指摘もある。政権の看板政策と住宅価格の抑制を両立するのは難しい状況で、今回の施策がどれだけ効果を上げるかは不透明だ。