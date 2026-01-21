レーシングカーのコンストラクターと名門カロッツェリアのコラボ

イタリアのエンジニアリング会社JASモータースポーツは、2025年10月27日、同社が初めて手がける高性能ロードカーのベースが、ホンダの初代「NSX」であることを公表しました。

このプロジェクトは、著名なカロッツェリアであるピニンファリーナとの共同開発となります。

【画像】超カッコイイ！ これが”20年ぶり復活”なホンダ「NSX」です！ 画像で見る（77枚）

JASモータースポーツは、1995年に設立されたレーシングカーのコンストラクターであり、レーシングチームでもあります。1998年以降はホンダの公式パートナーとして、様々なレースカテゴリーで勝利を重ねるマシンの開発と製造に関わってきました。

一方、ボディのデザインと製造を担うピニンファリーナは、フェラーリを始めとする数々の名車のデザインで知られる名門カロッツェリアです。

ベースとなるNSXは、ホンダのレーシングスピリッツを体現するスーパースポーツとして1990年に登場しました。潤沢な開発資金が投じられたこのクルマは、量産市販車で世界初となるオールアルミ・モノコックボディを採用した点が大きな特徴です。

エンジンは3リッターV型6気筒ガソリンエンジンで、これをシート背後の中央部に横置きし後輪を駆動するミッドシップレイアウトが採用されました。

格納式のリトラクタブルヘッドライトなど、当時のスーパーカーらしいスタイリングを持ちながらも、実用性や快適性も追求し、「イージーに乗れるスーパーカー」という新しい市場を切り開き、いくつかの改良を経て2005年末に生産を終了しました。

今回のプロジェクトは、この初代NSXを現代の技術でアップデートする「レストモッド」に該当します。開発は、初代のコンセプトを現代的に再解釈する方向で進められており、モータースポーツで培われたメカニカルパーツが各所に採用されるとのことです。

ピニンファリーナが担当するボディには、オリジナルの特徴を継承しつつも、素材としてカーボンファイバーが用いられます。すでにエクステリアの一部が公開されており、そのデザインはリトラクタブルヘッドライトをはじめ、誰が見ても初代NSXだとわかるものとなっています。

プロジェクトのさらなる詳細は、2026年前半に発表される予定です。歴史的な名クルマに最新の技術とデザイン思想が融合するこの試みがどのような形で結実するのか、今後の動向に大きな注目が集まります。