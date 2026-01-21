1月19日、「嵐」の櫻井翔がチューリッヒ保険会社のブランドアンバサダーに就任した。全国18都道府県で新CMが放送されているが、櫻井のビジュアルが話題を呼んでいる。

チューリッヒ保険会社は日本設立40周年を迎え、櫻井は節目の年に同社のブランドアンバサダーに起用された。

「櫻井さんは自動車保険のテレビCM『だから、チューリッヒ』の対応力、事故対応、保険料篇に出演します。ZURICHI（チューリッヒ）のZを手で作り、『だから、チューリッヒ』と笑顔で伝える内容になっています」（スポーツ紙記者）

CMでは、青いシャツに白いジャケットを羽織った櫻井が笑顔を見せる姿が印象的だが、Xでは

《櫻井翔くん、めっちゃビジュ出来上がってるじゃん…》

《翔くん、ビジュ良すぎ》

《やっぱ前髪櫻井翔が1番やなあ》

など、そのビジュアルに歓喜する声があがっている。CMで見せた髪型が支持されているようだ。

「最近の櫻井さんはセンターできっちり分け、おでこを出したスタイルが多かったのですが、今回のCMでは、前髪を下ろした髪型でした。もちろん、センター分けを支持するファンも少なくありませんが、櫻井さんは額が広めなので、分け目が気になる人もいたようです。嵐が人気絶頂だった2010年代、櫻井さんは前髪を下ろしたスタイルが好評だったため、今回のCMで前髪が“復活”したことを喜ぶファンも多かったのでしょう」（芸能担当記者）

櫻井は2011年からアフラック生命保険会社のCMに出演し、がん保険CMのイメージキャラクターを務めてきた。今回は自動車保険のブランドアンバサダーに選ばれたが、保険会社の“需要”が際立っている。

「2023年9月、旧ジャニーズ事務所の故・ジャニー喜多川氏の性加害問題が発覚し、同社のタレントを広告に起用していた企業が出演を取りやめる事態が続きました。アフラックも、旧ジャニーズ事務所との広告契約を解除しましたが、櫻井さんに関しては、彼個人での契約を検討することを表明したのです。保険会社のCMは、とくにタレントのクリーンなイメージが求められますが、櫻井さんはそうした条件を満たしているとみられたのです」（同前）

タレントも企業も信用第一。櫻井は“前髪復活ビジュ”で多くの人の“信用”を勝ち取りそうだ。