¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¥Õ¥£ー¥Ðー¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¡¥È¥¡ß¤Ê¤ß¡ß¥µ¥ï¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤âÊÑ²½
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè78ÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¥Õ¥£ー¥Ðー¡É¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¡£
¡¡³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï³¹¤ò¾¯¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¡¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯¤â±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè77ÏÃ¤Ç¡Ö¥Ò¥È¡¢¥¸¥í¥¸¥í¡¢¥¤¥Ä¥â¥Î¥³¥È¥Ç¥¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡Öyou are the sweetest woman in the whole world¡Ê¡á¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¹ûµ¤¤Æ¡¢¥È¥¤Ë¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¡¢¹¬¤»¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¾¹¾¤ËÍè¤¿Åö½é¡¢¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·ÉÔµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥È¥¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ê¤ÉÈà¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î»Ù¤¨¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢¡È°¦¤ÎÎÏ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥¤¬Àî¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÊÁ°¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¡È¤½¤Á¤éÂ¦¡É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤³¤ò½Ð¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¥µ¥ï¤Ï¶µ°÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯»þ´Ö¤È¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÊÙ¶¯¥µ¥í¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇòÄ»¶æ³ÚÉô¡É¤Ø¡£¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÅÚÌÚµ»»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ï¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÏÃ¤¹¤È¡ÈÀèÀ¸¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡ÈÀèÀ¸¡É¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥È¥¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢¤ª¥È¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤À¤í¡©¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥µ¥ï¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¥È¥¤¬¡Ö¼«Ê¬¤âÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤É¤À¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢Êì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¡¢¤¹¤°¤ËÍ¼¿©¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ë¥µ¥ï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½½Ê¬¤Êµë¶â¤òÆÀ¤ë¤À¤±¡£ÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¥µ¥ï¤ÎËÜÍè¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤ó¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Ç¤âÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡£¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤´é¤Ç¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¥µ¥ï¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ß¤Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£Å·¹ñÄ®¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°ìÀÎÁ°¤ÎÈà½÷¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤Ï²¿¤«»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤Ê¤ß¤ÏÅú¤¨¤ò¿ôÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¥È¥¤¬¤¤¤ë¤Û¤¦¤ÎÀî¸þ¤³¤¦¤òÄ¯¤á¤ë¤Ê¤ß¤È¥µ¥ï¡¢È¤¤ò·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤ËºÜ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤ª¤¦¤È¸¼´ØÁ°¤Ë¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¥È¥¡£3¿Í¤Î¹Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë