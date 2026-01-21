BTS V¤¬¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¡ªÀÖÈ±¡õÀÄÈ±»Ñ¤Ë¥»¥¯¥·ー¤Ê¾åÈ¾¿ÈÍç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢ー¥È¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Èþ¤Ç·Ý½Ñ¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
BTS¤ÎV¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Å¸²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBTS V¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ØV TYPE Èó : ON-SITE IN SEOUL¡Ù²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò①②
¢£BTS V¡¢¥¢ー¥È¤Ê»Ñ¤¬ËþºÜ¤Ê¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Å¸²ñ¾ì¤òË¬Ìä
V¤Ï1·î19Æü¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØTYPE Èó¡Ù¤òÈ¯Çä¡£V¼«¤é¤¬´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤Î´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£20Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ÏÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¥¾ー¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ì¤¸ø³«¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤È¡¢¾ìÆâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤äÀÖÈ±¤ÈÀÄÈ±¤ÎV¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¾ー¥ó¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¥Ö¥ëー¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤òÂçÃÀ¤Ë»Ü¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊV¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£V¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Î¥ì¥È¥í¤ÊTV¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤¿Á°¤ò¤ªÃãÌÜ¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ê¡Ê14ËçÌÜ¡Ë¡¢ÊÉ¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡£¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡Ê20ËçÌÜ¡Ë¡¢¾ìÆâ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ºÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Æ¥Æ¤Á¤ã¤ó¤À¤é¤±¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿¤Î°è¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤Ï¤ä¥¢ー¥È¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤À¤«¤éÉ½¤»¤ëÈþ¡×¡ÖÌ¥¤»Êý¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¤¿¤À´¶Æ°¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Èþ¤Ç·Ý½Ñ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤È¤Ï¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â³«ºÅÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£