¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡ÛÆÁÀî²È¹¯(¾¾²¼Þ«Ê¿)¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ëË¿Ã Ëå¡¦¤¢¤µ¤Ò(ÁÒÂô°ÉºÚ)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÑ³¤¤·ëº§¤Î·ëËö
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¤ÎÂè3ÏÃ¡Ø·èÀïÁ°Ìë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿¸µ¹¯¡ÊÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²È¹¯¤â½¨µÈ¤ä¿®Ä¹Æ±ÍÍ¡¢Âç²Ï¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹¥¤¤Ê²È¹¯Ìò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÀî²íÉ§¤µ¤ó¡¢ÆâÌîÀ»ÍÛ¤µ¤ó¡¢ÂìÅÄ±É¤µ¤ó¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÄ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¡×¤Ê²È¹¯¥¥ã¥é¤Ï¡¢ºîÉÊ¤äÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ìÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Î¾¾²¼²È¹¯¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤·¤å¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦²º¤ä¤«¡¦Í¥¤·¤½¤¦¡¦Á¡ºÙ¡¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Î²È¹¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤ß¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÆÁÀî²È¹¯¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢½¨µÈ¤ÎËå¡¦¤¢¤µ¤Ò¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡£½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤¤ËÈ¼¤¤ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ë¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÇÀÂ¼¤Î¾¯½÷¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢Êì¡¦»ÐËå¡¦Îø¿Í¡¦ºÊ¤Ê¤É¤Î½÷À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
º£²ó¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î½ÐÀ¤¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²È¹¯¤Ë²Ç¤°Ëå¤Î¤¢¤µ¤Ò¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¤¢¤µ¤Ò¤Ï¤¤¤º¤ì²È¹¯¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤Ë
Ë¿Ã½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬¡¢µ±¤«¤·¤¤±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯±Æ¤ÇÂç¤¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äï¡¦½¨Ä¹¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¡¢»Ð¡¢Ëå¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ëå¤Î¤¢¤µ¤Ò¡ÊÄ«Æü¡¿°°¡Ë¡£°ÛÉãËå¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¼Â¤ÎËå¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢Å·Ê¸12Ç¯¡Ê1543¡Ë¤´¤íÈøÄ¥¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É´À«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤´¤¯Ê¿ËÞ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤â¡¢Æ£µÈÏº¡¦¾®°ìÏº·»Äï¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤Æ¡¢½ÐÀ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤ËÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÌÀ¤ë¤¤Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊËå¡×¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¿Ã·»Äï¤ÎËå¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÉÏ¤·¤¤ÇÀ²ÈÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ç¾Ð´é¤ò¤¿¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£·»¤¿¤Á¤¬½ÐÀ¤¤·¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÉ×¤È¤â¤É¤âÍµÊ¡¤Ç¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥±ï¤µ¤»¤é¤ìÆÁÀî²È¹¯¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬ÌÀ¤ë¤¤¾¯½÷¤Ç¡¢ÌîÅð¤Ë½±·â¤µ¤ìÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ã»Ò¡Ê¤È¡¢É½¸½¤¹¤ë¤Î¤âÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡ËÅª¤Ê¥¥ã¥é¡£
Â¼¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¤ê8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Î¤È¤â¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤ä¾®°ìÏº¤è¤ê¤ÏÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤·»¤ò¤¦¤È¤Þ¤·¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤«¤¿¤ä¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾²¼²È¹¯¤¬¡¢¤·¤å¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤¢¤µ¤Ò¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¾¾²¼²È¹¯¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¤¤Ä¤â¶þÂ÷¤Ê¤¯»×¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡¢¤¢¤µ¤Ò¡£NHKÂç²Ï¡ÖÆÁÀî·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
²È¹¯¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Î¤¿¤á¤¢¤µ¤Ò¤òÀ¯Î¬·ëº§¤Ë
¤¢¤µ¤Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ËÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈøÄ¥¤ÎÃÏ»ø¡¦º´¼£Æü¸þ¼é¡Ê¢¨ÇÀ²È¤Ë²Ç¤¤¤À¿¥ÅÄ¤Î²È¿Ã¤Ë²Ç¤¤¤À¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØÃç¤â¤è¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤µ¤Ò¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Àµ12Ç¯¡Ê1584¡Ë¤Î¡Ö¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤ÎÀï¤¤¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¿®Ä¹¤Î»à¸å¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½¨µÈ¤Ï¿¥ÅÄ¿®Íº¡¦²È¹¯Ï¢¹ç·³¤ÈÂÐÎ©¤·ç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¶þÉþ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë²È¹¯¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¨µÈ¤Ï¤¢¤µ¤Ò¤ò²Ç¤¬¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤¢¤µ¤Ò¤ÎÉ×¡¦Æü¸þ¼é¤Ë500ËüÀÐ¤Î²ÃÁý¤ò¾ò·ï¤ËÎ¥º§¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤«¡£
¤¢¤µ¤Ò¤ÈÆü¸þ¼é¤Î¿´Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¡ÄÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ò¤È¤·¤Æ¤Ï·»½¨µÈ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¡¢Å¨ÂÐÀªÎÏ¤ÎÂç¾¤Î¤â¤È¤Ë²Ç¤°¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î´õË¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×¡¦Æü¸þ¼é¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡¢ÄæÈ±¤·¤Æ±£µï¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤Î²È¹¯¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂ¦¼¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àµ¼¼¤ÎÃÛ»³ÅÂ¤ò²È¿Ã¤Ë»¦³²¤µ¤»¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤ÊÀµ¼¼¤òÃÖ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤¢¤µ¤Ò¤ò²È¹¯¤ÎÀµ¼¼¤Ë¡Ê»ö¼Â¾å¤Î¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¡Ë²Ç¤¬¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢²È¹¯¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤¢¤µ¤Ò¤òË¾¤ó¤À¤È¸À¤¦Àâ¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤ÎÀï¤¤¡§Å·Àµ12Ç¯¡Ê1584¡Ë3·î¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±©¼Æ½¨µÈ¿Ø±Ä¤È¿¥ÅÄ¿®Íº¡¦ÆÁÀî²È¹¯¿Ø±Ä¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Àï¤¤¡£
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë²È¹¯¤À¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£NHKÂç²Ï¡ÖÆÁÀî·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Ã»¤«¤Ã¤¿²È¹¯¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
Å·Àµ14Ç¯¡Ê1586¡Ë£µ·î¤´¤í¡¢¤¢¤µ¤Ò¤ÏÀõÌîÄ¹À¯¡¦ÉÙÅÄÃÎ¿®¡¦ÄÅÅÄ»ÍÏºº¸±ÒÌç¡¦ÂìÀîµ·ÂÀÉ×¤Ê¤É¤ÎË¿Ã¤Î²È¿Ã¤é¤ò½¾¤¨150Ì¾¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ö²Ç¹ÔÎó¤Çµþ¤ò½ÐÈ¯¡£»°²ÏÀ¾Ìî¤ò·Ð¤Æ¡¢ÉÍ¾¾¤ËÆþ¤ê¡¢²È¹¯¤ÎÀµ¼¼¤È¤·¤Æ²Ç¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢²È¹¯¤Ï45ºÐ¡¢¤¢¤µ¤Ò¤Ï44ºÐ¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸ºÐ¡£²Ç¤¤¤À¤¢¤È¡¢¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢Ä«ÆüÉ±¡¢½Ù²Ï¸æÁ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¤Ê¤«¡ÊÂçÀ¯½ê¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÂçºä¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢æÜ³ÚÂè¤Ë¤Æ´ÇÉÂ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤â¼«¿È¤âÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å·Àµ18Ç¯¡Ê1590¡Ëº¢¡¢¤¢¤µ¤Ò¤ÏÊì¤è¤ê¤âÀè¤Ë48ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¹¯¤È¤Î·ëº§¤Ï¤ï¤º¤«4Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²È¹¯¤È¤¢¤µ¤Ò¤Î·ëº§À¸³è¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹îÌÀ¤Ëµ½Ò¤·¤¿»ËÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²È¹¯¤âÀ¯Î¬·ëº§¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤â¡¢²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¤¢¤µ¤Ò¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ãú½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«Æü¡Ê°°¡ËÉ±¤Î¾ÓÁü²è¡£wiki public domain
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÁÒÂô¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤ÏÁª¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¾²¼²È¹¯¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å·²¼¿Í¤ÎËå¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡¢±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Å²Ù¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¹¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤¢¤µ¤Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ»¤¯¡¢µÏ¿¤â¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÉô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿³Î¤«¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ºÇ¸å¤Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Á¤¢¤µ¤Ò¤Ï¡¢²«ÎÐ¤ä¤¿¤Þ¤´¿§¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¿§¤È±»Ê¸ÍÍ¤ò»È¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹û¤±¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¸½¡£¸å¤Î½¨µÈ¤ÎÇÏ°õ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿É»Ã½¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±»Ê¸ÍÍ¤Ï¼ï»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Ä»¤ÎÁã¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»ÒÂ¹ÈË±É¡¢¤Ä¤ë¤¬Íí¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤«¤éÃÄ·ë¡¢å«¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Á
¡Ê°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹õß·½¨Ç·»á¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤·»Äï»ÐËå¡£¤³¤ì¤«¤é½ÐÀ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢°áÁõ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¾¾²¼²È¹¯¤Ï¡¢Ã»¤¤É×ÉØÀ¸³è¤Ç¤â¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂç²Ï¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é°Ë²ì±Û¤¨¤ò¤¹¤ëÆâÌîÀ»ÍÛ¤µ¤ó¤Î²È¹¯¤ä¡¢¡Ö¤ï¤·¤Ï¡¢Àõ°æ¤Ë¤Ä¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀï¤¦¤Î·ù¤¸¤ã¡Á¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î²È¹¯¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯²á¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÍýÃÎÅª¤Ê¾¾²¼²È¹¯¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¿Ã½¨µÈ¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÎò»Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£
»Ë¼Â¤È¤Ï¤«¤±¤Ï¤Ê¤ì¤¿µÓËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾¯½÷¤¬¡¢À¯Î¬·ëº§¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤â¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
