SNSに投稿された「至急の呼びかけ」が、話題となりました！



【実際の投稿】いちこさんによるスレッズへの投稿

「相談に乗ってください。先ほど、飲み会帰りの夫から電話がきて、『今から帰るけど、なんかすぐに軽く食べられるものある？』と聞かれました」



夫婦の間でありがちなこの連絡に対して、投稿主のいちこさん（@ichico203）は、とんちを効かせて返答しました。筆者も、こんな連絡を受けたとき「どう面白く返してやろうか…」と考えるので、いちこさんの対応に思わずうなずきます（笑）。



「冗談で『霞くらいならあるよ』と言ったら、『じゃあ、それでいいや。電車乗るね』と電話が切られてしまいました。私は本当に霞を用意して良いのでしょうか。電車の音がうるさくて、『カツ煮』か何かと聞き間違えたのかな？と思ったのですが…」



ご主人は「霞じゃ腹膨れないよ〜」なんて言って、笑い飛ばすと思いきや、まさかの返答！



「軽くもねぇし、カツもねぇです。夫は何と間違えたのか、それとも霞を知らないただの無知なのか。一応、タッパーに空気は詰めてみたのですが、ビニール袋の方が食べやすいでしょうか」



「というか、霞を用意して本当に怒られないのでしょうか…あと1時間ほどで夫が帰って来てしまいます。至急教えてください」



この投稿に、コメント欄は大いに盛り上がりました。



とんちに対する大喜利から、辛口コメントまでずらり！

「まず仙人を連れてきます」

「玄関にタッパーを出しておいて、 付箋に「本日のおすすめ：新鮮な朝霧（数量限定）」と書いておく」

「私の母がよく言ってました 『霞しか食べてないのに太るんだよね〜』と。 私もその体質、遺伝してるんですよ。人によっては食べた気はしないかもしれませんが、身にはなると思うのできっと霞で大丈夫です」



「霞が関に勤めています。 何かお役に立てそうな気がしてます」

「あっ!! 紹介が遅れましたが……香澄と申します。名古屋から向かいます。良ければ住所教えてください」



「かつみでも置いとけばよいです！」

「有村架純さんを連れてきて！」



「『イカスミ』の準備だ！！ イカスミパスタ！！」

「『カップラーメン』をｷﾞｭｯｯｯと縮めたら、『ｶｯｽﾐｨ』みたいな感じに聞こえませんかね？」



コメント欄は、まさに大喜利会場に。そんなおもしろ回答の間には、主婦目線の辛口な意見もチラホラと。



「奥様の心労を察して震えております（笑）」

「マジレスすると、そもそも軽く食べられるものくらい買ってくればいいのに…」



実際どういう結末となったのか、いちこさんにお伺いしました。



結果、ご主人は何を食べたのか……！？

ーー今回の投稿、「仙人が霞を糧に生きている」という伝説からの引用でしょうか？



「そうです！普段から、あまり食べていないのに太った時に『霞を食って太った』などとふざけて言っていたので、冗談のつもりでした。何気ない投稿がこんなにも反響をいただいて、真剣に相談に乗ってくださった方もいらっしゃって恐縮でした」



ーーそれで、いちこさんは何を準備されたのですか？



「実は、この投稿の後、さらに夫にLINEをしたんです。『霞で本当にいいの？』と。うちの夫はつまらない男なので『食べられる物がないなら、そう言って』と返してきました」



ーー結局、ご主人は何を食べられたんですか？



「夫は、コンビニで軽食を買ってきました。そのついでに、私の雪見だいふくと、お気に入りのかぼちゃプリンと、カップラーメンが売っていたそうなので買ってきてもらいました。嬉しかったです！」



ご主人がコンビニで買って帰ってきたものは、自分の食べるものよりも、いちこさんへのお土産の方が多かったそう！ お二人の仲の良さが伝わってきます。



「今回、コメントでいただいた有村架純さんと高橋克己さんをプリントアウトした紙は、いつか別の機会に使いたいと思います」という、いちこさんの次の一手も気になるところ！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・かわた まい）