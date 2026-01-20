Image: BougeRV

アウトドア用のランタンってたくさんありますが、昨今の自然災害状況をみるとやはり緊急時にも頼りになる方がきっと心強いですよね。そこで今回は、大容量バッテリー内蔵のランタンを取り上げてみました。

大容量バッテリーでうれしい最長11泊

Image: BougeRV

アウトドア家電メーカーBougeRV（ボージーアールブイ）の「CL03 ランタン」（税込19,980円）は、最低輝度モードで最大90時間の連続点灯します。たとえば毎晩8時間使用した場合、最長で11泊の点灯が可能という、59.2Whもの大容量バッテリーを内蔵。しかもモバイルバッテリーとしても使用可能で、スマートフォンの緊急充電にも対応しています。

Image: BougeRV

すこしくらいなら本体の充電を忘れたとしても十分使用できるので、まったく問題なし。だからこそ、緊急時の停電時にもかなり心強い味方なんですよ。

3200ルーメンもの高輝度

Image: BougeRV

最高で3200ルーメンという圧倒的な明るさで、たとえばプロジェクターなら60〜80型スクリーンに対応するから、まぶしくて直視できない感じ。4面のライトパネルは個別点灯と消灯、ライト色は白色、暖色、赤色の3種類の色温に切り替え可能。自分の好きな光量に調整できるから、キャンプや避難所などでの就寝時に明るすぎてまわりに迷惑がかかることもありません。

Image: BougeRV

ちなみに、94cmから230cmまで自在に伸縮する付属のスタンドを使用すれば高い位置からの照射が可能で、テニスコートだと1面分もの広範囲を明るく照らせるとのこと。

スタンド自体は風の影響を受けやすい屋外でも倒れにくい設計で、ランタン背面には強力な磁石付きだから鉄板系になら吸着設置も可能。これならDIY好きなヒトなら暗いところでの作業はもちろん、アウトドアなら暗くなってからでもバーベキューや球技や花火などフィールドを使用したちょっとした遊びや、クルマの故障時なんかにも役立ちそうですよね。日が暮れてから犬の散歩時に持ち歩くのもありかと。

Image: BougeRV

また生活防水規格を採用だから、雨や雪の使用でも問題ありません。本体は2.8kgとバッテリーの影響で若干重めですが、テーブル上に置いたり、スタンドを使用すればとくに不便はないでしょう。

Source: BougeRV