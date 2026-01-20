【mofusand】福を招く縁起の良いアイテムが当たる「和！和！和！スーベニアくじ」登場
オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」において、「和！和！和！スーベニアくじ（1回・税込1200円）」を2026年1月27日（火）11：00〜2月2日（月）23：59の期間発売される。
「mofusand（モフサンド）」は、イラストレーター・ぢゅの が描く、ちょっぴりシュールで可愛いにゃんこたちの作品です。にゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」や、エビフライをかぶった「えびにゃん」など、InstagramやX（旧Twitter）、LINEスタンプといったSNSを中心に、国内外の幅広い層から大きな注目を集めている。
そんな「mofusand」から、縁起の良いアイテムが勢揃いのオンラインくじが登場！ 福を呼び込む愛らしい招き猫のぬいぐるみや、ころんとした形がキュートなだるまのマスコットなど、何が当たっても幸運を招くラインナップだ。
A賞：BIGな招き猫ぬいぐるみ（座布団付き）は、全長約45cmで福を招くBIGな存在感。お膝に乗せたり抱きしめたり、にゃんこの愛らしい表情に癒されながら福をたっぷり呼び込んでくれそう。お部屋に飾れば、縁起物として明るく彩ってくれる。
B賞：招き猫ぬいぐるみは、ちょこんと手に乗るサイズの招き猫ぬいぐるみ。ふわっと柔らかな触り心地でデスクに飾ったり、手のひらで癒されたりして楽しもう。
C賞：ころりんだるまマスコットは、にゃんこたちが縁起物の定番「だるま」に変身。ころんとキュートなサイズ感で、バッグに付けても、そのままデスクに置いても、ころころ癒される。
D賞：お守りマスコットは、ふわふわほっこり、にゃんこのお守りマスコット。バッグやポーチに付けて、いつでもあなたのそばで力になってくれる全6種。
幸運を招きながらも癒しをわすれない、かわいいアイテムをゲットしよう。
（C）mofusand
