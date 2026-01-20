サクランボの甘みと華やかな香りがシュワっと広がる季節のお酒！びっくりドンキー「チェリールビー」2026
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、びっくりドンキーならではの自社醸造の味わいが堪能できる期間限定メニューが登場。
チェリーの甘みと華やかな香りが愉しめる季節のお酒「チェリールビー」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」が販売されます☆
びっくりドンキー「チェリールビー／ドンキーフリー（チェリー）」2026
発売日：2026年1月21日（水）
販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗
「びっくりドンキー」より期間限定で販売されている季節のお酒「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」が2026年も登場。
「チェリールビー」とノンアルコールの「ドンキーフリー（チェリー）」は、北海道小樽市にある自社醸造所で作られています。
チェリーの甘みと華やかな香りがシュワっと広がる、びっくりドンキーならではの一杯です☆
※予定より早く販売を終了することがあります
期間限定「チェリールビー」
価格：650円(税込)
アルコール度数：4％ (発泡酒)
ベルギービールの製法を参考に醸造された「チェリールビー」
チェリーのフルーティーな⽢みや華やかな香りをシュワっとした喉越しと一緒に愉しめるお酒です。
期間限定「ドンキーフリー（チェリー）」
”瓶”で提供される、持ち帰り可能な「ドンキーフリー（チェリー）」
様々なシーンでより多くの人に「チェリールビー」の風味や味わいを愉しんでほしいという思いで開発されたノンアルコールドリンクです。
※「ドンキーフリー（チェリー）」はビールではありません。ビールテイスト飲料です。ビールテイスト飲料は20歳未満の方への提供できません
チェリーの甘みと華やかな香りが愉しめる、季節限定メニュー。
びっくりドンキーにて2026年1月21日より販売される「チェリールビー」と「ドンキーフリー（チェリー）」の紹介でした☆
※アレルギーのある方はスタッフへお声がけください
※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコールの提供はできません
※一部商品の盛り付けが異なる場合があります
※予告なく販売を終了する場合があります
※夜10時以降注文の場合、10％の深夜料金が追加されます
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります
