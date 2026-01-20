「あー、コレ知ってる！」というアレを自宅に。

JR東日本の電車に乗る人なら必ず目にしている、だけどほとんど記憶に残らないのが黄緑色地のアナログ時計。改札口付近やホームに設置されているのですが、普通の利用客で、デザインまで憶えている人は少ないかもしれません。

あの「駅の時計」が目覚まし時計に

宝島から「JR東日本 みどりの駅時計BOOK」が発売されました。見過ごしがちだけど確かにコレだ！ というあの時計を自宅にお迎えできます。

アラームが鳴る目覚まし時計として使え、創業75年を迎えた「永楽電気」のプルルルルル…という発車ベル音が高音・低音2種類から選べます。寝ている時に聞こえたら「ヤバい乗り遅れる」と思って飛び起きそうです。

熟考されたデザイン

黄緑色と黒はコントラストが強くて目立つ組み合わせ。電車の発着に欠かせない時計は、駅構内でも目立たないといけませんからね。おそらくですが、ボディーも黒だと圧が強すぎるので、ちょっと彩度を落としたグレーになったのでは？ と思います。

Image: TAKARAJIMASHA,Inc.

意外。探すとどの駅にもある

筆者はこの時計が発売されることを事前に知っていたので、最近電車を利用した時にチェックしていたんです。たとえば荻窪駅の改札階とホームにも、西荻窪駅には改札の近くに4面のコレがあるのを確認しました。普段全く気にしなくても、ひっそりと目立っているんです。

電車好きじゃなくても、ちょっと欲しくなる

価格は3,422円。購入するのは、大人も子供も鉄道好きの方々が中心かと思います。だけどカワイイですし、そんなに興味がない人もなんとなく欲しくなっちゃいますね。持っていたら各駅で「あ！」と気付きそうです。

