「適当すぎんか…？」と思ったらあの有名メーカー品？！100均の売り場で笑っちゃったよ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：mt ワシャワシャ 30g クリーム色

価格：￥110（税込）

内容量：30g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971910356487

ダイソーのギフト包装コーナーで目を疑ったのが、こちらの「mt ワシャワシャ 30g クリーム」です。

一般的には「ペーパーパッキン」や「紙パッキン」と呼ばれる、箱に敷き詰める緩衝材ですが、そのあまりにもストレートな商品名には思わず売り場で笑ってしまいました。

しかし、実はこの商品、岡山県倉敷市の老舗メーカー「カモ井加工紙株式会社」が展開する、あの有名マスキングテープブランド「mt（エムティー）」のアイテムなんです。

マスキングテープと同じ和紙から生まれた、環境にやさしいラッピンググッズ。カラー名は違えど、ブランド公式サイトでも紹介されている商品が、ダイソーで手に入るとは驚きです。

本家よりお得！？「ちょっと使い」に嬉しいダイソー版の圧倒的コスパ

「mt」の公式サイトを確認すると、本家では50g入りが220円（税込）で販売されています。一方でダイソー版は30g入りで110円（税込）。

1gあたりの価格で比較すると、ダイソーの方がさらにお得に手に入ることがわかります。「mt」の上質なアイテムをこの価格で試せるのは、まさにダイソーならではの強みです。

実際にパッケージを開けてみると、ぎゅっと詰まった和紙が驚くほどワシャワシャと広がり、かなりのボリュームになります。

両手に乗るほどの小さなギフトボックスであれば、袋の4分の1程度の量で満杯になります。

大量に余らせてしまう心配が少ない30gというサイズ感は、バレンタインのちょっとしたラッピングに使いたい時に最適で、使い勝手の面でもダイソーの「圧勝」と言えるかもしれません。

和紙ならではの表情！プレゼントを引き立てる名脇役

素材には、mtのマスキングテープと同じ和紙が使用されています。やわらかく、和紙特有の繊細な透け感があるのが特徴です。この絶妙な風合いがギフトを優しく包み込み、中に入れるプレゼントをより一層上品に引き立ててくれます。

プレゼント品を梱包する際は、色移りを防ぐため袋などに包むことが推奨されているのでご注意を！

カモ井加工紙の「mt ワシャワシャ 30g クリーム」は、そのユニークなネーミングとは裏腹に、和紙の上質さと圧倒的なコスパを兼ね備えた優秀な緩衝材でした。バレンタインのラッピングをよりお洒落に仕上げたい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。