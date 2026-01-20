〈「俺たちのロッテリアを返せ」いつの間にか続々閉店→跡地に増殖中の謎チェーン『ゼッテリア』とは何者か〉から続く

現在、ロッテリアが大量閉店している。そして、その跡地には「ゼッテリア」という店が入っている。SNSでは「ロッテリアのパクリ？」「違いが分からない」との声も見かけるほどで、まだ認知度は低いようだが、近年の「ロッテリア大量閉店」そして、「ゼッテリア増殖」からは、現在のファストフードを取り巻く環境がうかがえる。

【画像】「ファストフードなのにゆっくりできる」 ゼッテリアの内装や自慢のメニューをたっぷり見る

ちなみに、この「ゼッテリア」という名前は多分にロッテリアの影響を感じるが、公式発表によると、実は全く関係ない。「絶品バーガー」と「カフェテリア」を合わせた言葉なのだという。

そう、ゼッテリアはファストフードの代表格であるハンバーガーショップと、カフェを融合した業態なのだ。では、なぜゼンショーホールディングスは相性の悪そうなこの2種類のジャンルを掛け合わせ業態で、いまあらためて勝負をかけようとしたのか。



続々と増えているゼッテリア、その狙いはどこにあるのか（筆者撮影）

ゼンショーが「水と油」を掛け合わせた背景

その1つには、「カフェ」、とりわけ「チェーンカフェ」業態の盛り上がりがある。

近年はスターバックスやコメダ珈琲店等、巨大なカフェチェーンの店舗数が伸び続けている。この背景には、コロナ禍以後、会社以外の場所で作業を行う人が増えてきたことなどがあるだろう。

また筆者は、ファミリーレストランが相対的に高くなったことも影響していると思う。ファミレスだと、ちょっとご飯を食べただけで1000円を越したり、ドリンクバーも高くなったりしている。打ち合わせや作業をそこで行っていた人が、カフェに流れ込んできたのではないか。

いずれにしても週末など、東京だと、どこもかしこもチェーンカフェは大行列である。そんな中で、ハンバーガーのイメージが強い「ロッテリア」よりも、そこに「カフェ」の要素をより際立たせた方が持続性があると考えたのかもしれない。

私が訪れたときも、レストランのように使っている人もいれば、カフェのように作業で使っている人もいたことは書いた通りだ（ちなみに、この原稿もゼッテリアで書いている）。その分だけ、稼げる機会が広がっている。ただし、喫茶店業界全体で見ればその市場規模はここ20年ぐらい横ばい。数を増す大手のチェーンカフェと潰れてしまう個人店の二極化が進んでいるのが実相という点は付言しておきたい。

カフェシフトがもたらす「さらなるメリット」とは？

実は、この「カフェをプラス」することは、その他の側面からもいいことがある。

「安売り」の限界が見えてきた

それが「薄利多売」モデルからの脱却だ。

すでにこれをお読みの皆さんもお分かりの通り、現在はありとあらゆるものの値段が上昇し、飲食店もその煽りを多く受けている。特に「安さ」を訴求してきたファストフードにとっては死活問題で、各チェーンとも対応に追われている。

そんな中、ファストフードが取り得る対応の一つは、商品の値段を上げたり、高付加価値ブランドを作ったりすることだ。

例えば、マクドナルドをはじめとした大手ファストフードチェーンはここ数年、かなり積極的に値上げを行っている。それと同時に「マックカフェ」などの少し価格帯が上の店舗モデルも積極的に展開している。「安さでたくさんの人を入れる」モデルから少しずつシフトチェンジが起こっている。

ゼッテリアは、この点で「マックカフェ」などと同じような動きと見ることができる。これまでのファストフードとは異なる、落ち着いた店舗空間を作り、少し商品の値段を上げることで、（相対的に見て）「薄利多売」モデルから「厚利少売」モデルを目指そうとしている。

その意味でも旧来モデルの「ロッテリア」にはない特徴を「ゼッテリア」は持っていて、そこにゼンショーが期待を持つ理由もよくわかるのだ。

「かゆいところに手が届く」ゼッテリア

筆者が個人的に「ゼッテリア」の利点として感じたのは、「かゆいところに手が届く感じ」である。

都内に住む筆者自身が困っていたことに「食事も取れるけど、作業もできる場所」がなかなかないことがあった。ファミレスでは食事もして、ドリンクバーも頼んで……となると、最近では簡単に1500円ほどいってしまう。かといって、チェーンカフェだとがっつりした食事がないところも多いし、ファストフードだと少し長めに作業をする……ともなりづらい。

その点、ゼッテリアはハンバーガーがしっかりとあるし、その上でカフェのように（時には電源コードを使いながら）作業もできる。今回はカウンターに座ったが、横には、PC作業をする人、資格勉強をする人などが多くいて、彼らはみな、「食事と飲み物」を頼んでいた。まさに「食事がてら作業でもするか」という人たちが来ていたのだろう。

その意味で、消費者視点からもゼッテリアの「旨み」はあるといえそうだ。

もちろん、このようなポジティブな側面があるとしても、まだまだそれが全国区になるかどうかはわからない。まず気になるのはオペレーションの問題だ。

そもそも「早く食べてもらい、たくさんの客を相手に商品を売る」ファストフードと「ゆっくり多くのお金を使ってもらう」カフェでは、店の性質が異なるはず。その辺りはどうなのか。

実際の店舗を見てみると、その辺りは一応工夫されているようだ。筆者が店を訪れたのは、平日の17〜18時ごろ。店内は40〜50席ほどに対し15人程度の客がいたが、働いている人はわずか2人。それぞれの注文はタブレットで、店員さんの負担がそこまでかからないようになっている。そもそも、食事のメニューはファストフードのようなものが多いので、調理にそこまでの手間はかからない（はず）。

「1つのメニューで長居する人がいて、うまくお客さんが回らないんじゃないの」という声もあるだろうが、筆者が見ている限りでは、作業をしている人も、何回か注文を追加していたりして、その分だけ客単価も上がっているようだ。すぐ目の前にあるタブレット注文だから面倒くさくないのだろう。

もちろん、慢性的な人手不足や、チェーンカフェなどで頻発する「1杯で何時間もいる客問題」などが起きないとは限らない。ただ、実際に訪問したことでロッテリアからの業態変更が強烈に進められる理由もよく分かった。

というか、実はもともと「ロッテリア」という商号は、「ロッテ」と「カフェテリア」を組み合わせたものだった。近年は絶品バーガーのアピールなど、ハンバーガーチェーンとしてのイメージも強かったロッテリアだったが、今回のゼッテリアへのリニューアルはある意味で“先祖返り”といえるかもしれない。

（谷頭 和希）