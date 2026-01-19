2026年開運バーガー！幸運を引き寄せる「たっぷりタルタル エビフライバーガー」
ハワイで25年連続「ベストバーガー賞」受賞の「テディーズビガーバーガー」原宿表参道店では、新年の幕開けを祝う期間限定メニュー「開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー」を発売した。2026年の幸運を願い、見た目にも華やかで縁起の良いエビフライを主役にした、新春ならではの特別なバーガーだ。
主役となるエビフライは、外はサクサク、中はプリッとした食感に仕上げ、食べ応えも満足感もたっぷり。自家製タルタルソースがエビの旨みを引き立て、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がる。
ラインナップは、エビフライを2本使用したスタンダードタイプと、よりボリューム感を楽しめるエビフライ3本タイプの2種類を用意した。新年の運気アップを願うゲン担ぎとしてはもちろん、食べ応えを重視したい方にもおすすめの一品だ。
新年の始まりにふさわしい、縁起と美味しさを詰め込んだ「開運バーガー2026」。
この機会に、プリップリのエビフライとたっぷりタルタルの絶妙なハーモニーを堪能しよう。
＜商品概要＞
商品名：開運バーガー2026 たっぷりタルタル エビフライバーガー
価格：エビフライ2本 1,230円（税込1,353円）
エビフライ3本 1,530円（税込1,683円）
販売店舗：TEDDY’S BIGGER BURGERS 原宿表参道店/横浜ワールドポーターズ店/千葉 ユニモちはら台店/土岐イオンモール店
販売期間：新春期間限定（※数量限定、なくなり次第終了）
エビは古くから縁起物として親しまれてきた食材。
腰が曲がるまで長生きする姿に「長寿」や「繁栄」の意味が込められ、赤い色合いは魔除けや慶びの象徴ともされてきました。
その縁起の良いエビを主役にした本商品は、新年のスタートに前向きな運気を呼び込む一品として仕上げている。
＜販売店舗＞
・原宿表参道店
住所：東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル2階
TEL：03-5774-2288
営業時間：11:00〜23:00 、年中無休
・横浜みなとみらいワールドポーターズ店
住所 : 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ １階
電話番号：045-232-4226
営業時間：10:30〜21:00 (L.O: フード&ドリンク20:30)
・千葉 ユニモちはら台店
住所：〒290-0194 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番 ユニモちはら台 1階レストラン街
TEL：0436-26-6690
営業時間：11:00-22:00(L.O.21:00)
・土岐イオンモール店
TEL：05-7256-1310
住所：〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1 イオンモール土岐 １階
営業時間：11:00〜22:00
