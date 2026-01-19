【一生、恨んでやる！】母親の自覚で強くなった私「父親としての成長を！」＜第12話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第12話 母は強し
【編集部コメント】
ミユウさんは「子どもを守りたい」という一心で、ガツンと言えるようになりました。そしてショウタさんも、自分のよくない点に早めに気付くことができました。問題が生じたときはどうなるかと思いましたが、幸いなことに夫婦の絆を深めるきっかけになったのかもしれませんね……！ ミユウさんとショウタさんは、これからも協力しあって子育てをしていくことでしょう。家族の幸せを心から願っています！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
