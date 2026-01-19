服はシンプル「使うのは2色」見た目が良くなるシンプルなテクニック





2色だけでオシャレが上手くなる「ブラウンとベージュ」配色

きちんと感がある一方で、黒や白に比べて色幅があり、マイルドに見えるブラウン。そんなブラウンに合わせるだけで、簡単に上品な印象を演出できるのがベージュ。ラクな服でもルーズに見えない。むしろ大人の余裕を感じさせるコーディネートのテクニックをご紹介。







「長いものどうし」も配色の力で上品ムードに

余白のあるシルエットのワンピースとロングコート。足首まですっぽりと隠せる丈が着映えをあと押し。コートの上だけとめて、メリハリに効く逆Vラインを。 茶ワンピース、ベージュスタンドカラーコート／ともにＢＩＹŌＭＡ（ツカモトコーポレーション）







スタイリストのテクニック 「まだまだ白シャツを着たいなら」

タートルをのぞかせるだけで、さわやかな白シャツを秋冬仕様に。肌なじみのいい茶系だと定番の黒よりコントラストがつきすぎず、白シャツ自体もやさしい印象に。（担当スタイリスト：樋口かほりさん）







ブラウンは「ビターな色味」を選択

ベージュ系やオレンジ系など「色幅」があるブラウン。その中でも最も使えるのは品よくおさまる「こっくりとした色味」。旬はブルゾンをはじめとしたスポーティなムード。装いに親しみをもたらす一方でボーイッシュにも転びがちなアイテムは、ブラウンの品格を借りて都会的にシフト。素材はコーデュロイ。スタンドカラーや金ボタンなど、クラシックな要素が入るとより端正な面持ちに。 コーデュロイ茶ジャケット／MACKINTOSH（メゾン イエナ）







