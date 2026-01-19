【ドラえもん】ダロワイヨより限定デザインのスイーツ＆ギフトが1月22日発売！
ダロワイヨから『ドラえもん』スイーツが今年も登場！ 限定デザインのスイーツ＆ギフトが、1／22より発売される。
＞＞＞ダロワイヨ『ドラえもん』スイーツをチェック！（写真10点）
『ドラえもん』は、 藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年に小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。
そして1979年にテレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている作品だ。
マカロンやガトー「オペラ」などの洋菓子の販売を中心とした、フランス・パリに本店を持つ老舗ブランドダロワイヨから、国民的人気キャラクター「ドラえもん」のスイーツが、デザインを新しくして再登場。
「未来から来たドラえもん」と「パリ発祥のダロワイヨ」。時空も国境も超えて出会い、大人のファンに向けた特別なスイーツが生まれた。パステルカラーの優しい世界観に、フランスを象徴するトリコロールやダロワイヨのスイーツモチーフを加えて、華やかで遊び心あふれるデザインに。子どもの頃の憧れと、老舗の伝統が一つになるご褒美スイーツとなっている。
ダロワイヨ店舗および公式オンラインショップにて、2026年1月22日（木）より販売。お楽しみに。
