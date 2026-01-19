この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが
「【50代夫婦で－10キロ】食べて痩せる！ダイコン丸ごと1本健康レシピ&作り置き4品。簡単にできる和定食！」を公開。

冬に旬を迎える大根を丸ごと1本使った、健康的で簡単な作り置きレシピを紹介しました。
大根は1本（約1kg）食べても約150kcalと低カロリーで、ご飯1杯よりもヘルシーな食材。
よしかさんは「お腹いっぱい食べながら痩せる優秀食材」だとその魅力を語ります。

動画ではまず、大根を上部・中部・下部の3つの部位に分けて、それぞれの特徴と最適な調理法を解説。
葉に近い上部は甘くて食感が良く、サラダや大根おろしに向いています。
真ん中の中部は万能で、おでんや煮物に最適。先端の下部は辛味が強いため、辛味を活かした大根おろしや味噌汁に使うのがおすすめです。
さらに、栄養価が高い皮と葉も捨てずに活用する方法を紹介しました。

具体的なレシピとして、以下の4品を実演しています。

1. **ポリポリ大根**: 栄養豊富な皮を使った浅漬け。食感の良さが特徴です。
2. **水菜と大根のやみつきサラダ**: 大根の上部を使用。シャキシャキとした食感が楽しめます。
3. **レンジで簡単！サバ味噌大根**: 大根の中部とサバの味噌煮缶を使い、電子レンジだけで手軽に作れる一品。
4. **大根となめこのみぞれ味噌汁**: 大根の下部をすりおろし、辛味を和らげつつ風味を活かした味噌汁です。

よしかさんによると、実際にこれらのアドバイスを元に食生活を改善した50代の夫婦は、
2人で合計10kgの減量に成功したとのこと。
紹介されたレシピを活用すれば、
大根1本でバランスの取れた「食べて痩せる献立」が完成します。

冬に安く手に入り、作り置きにも適した大根。
動画で紹介されているレシピは、日々の食卓を手軽に、
健康的にアップデートするヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:03

冬に痩せる優秀食材「大根」
01:13

部位ごとの特徴とおすすめ調理法
03:20

作り置きレシピ(1) ポリポリ大根
06:20

作り置きレシピ(2) 水菜と大根のやみつきサラダ
09:13

作り置きレシピ(3) レンジで簡単！サバ味噌大根

チャンネル情報

食べ痩せ健康チャンネル_icon

食べ痩せ健康チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 6.38万人 479 本の動画
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。
youtube.com/channel/UCWXGJa4u7SipjGHBNKRlU6w YouTube