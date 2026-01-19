「手柄は横取りしたもの」桶狭間の戦いで豊臣兄弟が成り上がった衝撃の真相とは
大河ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第４回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年１月２５日放送 第４話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開。2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟！』第4回「桶狭間」のあらすじと考察を展開した。
動画では、歴史上名高い桶狭間の戦いを舞台に、藤吉郎（後の秀吉）と小一郎（後の秀長）の兄弟が、父の仇である城戸を討つために奔走する姿が描かれる。しかし、その結末は単純な仇討ちでは終わらない。城戸は今川軍との戦闘中に流れ矢に当たって命を落とし、兄弟は彼が討ち取った敵将の首を「横取り」するという大胆な行動に出るのだ。
この行動が、兄弟の運命を大きく変えることになる。戦後の論功行賞で、二人は正直に首を奪ったことを告白。しかし、主君である織田信長は二人を罰するどころか、「それも運だ」と言い放ち、その機転を評価する。この結果、藤吉郎は足軽組頭に任ぜられ、「木下藤吉郎秀吉」の名を与えられる。一方、小一郎は信長のそばに仕える「近習」となるよう命じられた。
信長は、かつて藤吉郎が温めて献上した草履のエピソードに触れ、兄弟に片方ずつの草履を差し出す。「草履は片方だけでは役に立たない、互いに大事にするように」という信長の言葉は、これからの兄弟の協力と絆の重要性を示唆している。父の仇討ちという私怨から始まった行動が、結果的に「手柄の横取り」という奇策を経て、兄弟を歴史の表舞台へと押し上げるきっかけとなった様子を、動画では詳細に解説している。
