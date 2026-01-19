これ知ってるーーー？【シャトレーゼ】ほっと一息つきたい時に◎「和菓子」をチェック

寒さが深まるこの季節、ほっと一息つきたいときにぴったりなのが【シャトレーゼ】の和菓子。洋菓子のイメージが強いですが、実は和のラインナップも充実。素材の持ち味を生かしたやさしい甘さと、上品な味わいが魅力です。今回は、そんなシャトレーゼの和の魅力を再発見できる、筆者もハマった注目商品をご紹介します。

素朴な甘みが心にしみる「おいももち」

もっちり食感の生地の中に、粒あんとさつまいも餡が半分ずつ入った季節限定の「おいももち」。口に入れると、さつまいもの自然な甘みが広がり、紅はるかの角切りがほくほくとしたアクセントをプラス。どこか懐かしさを感じる味わいです。優しい甘さで食べ応えがありながらも軽く、おやつにもぴったりです。

贅沢なひと口に癒される「茨城県産和栗の栗きんとん」

茨城県産の和栗を贅沢に使った栗きんとんは、しっとりなめらかな口あたりと上品な甘さが特徴です。ひと口食べると、ふんわりと広がる栗の香りと自然な甘みが心をほぐしてくれます。来客時のお茶請けにも最適な和スイーツです。

香ばしさがクセになる「黒胡麻みたらし団子」

もっちりとした団子に、みたらしタレとすり黒胡麻を組み合わせた「黒胡麻みたらし団子」は、公式サイトにも掲載されていない、隠れた名品。なめらかなタレとパラッとした胡麻の食感の対比が、一口ごとに異なる食感を与えてくれそう。こちらだけは筆者もまだ出会ったことがなく、見つけたら即買い必至の一品です。

和と洋がとけ合う「あんブリオッシュ」

最後はおまけとして、和スイーツパン「あんブリオッシュ」もご紹介。筆者も大好きな商品で、アーモンドクリーム入りのあんを、バターと卵をたっぷり使ったブリオッシュ生地で包んだリッチな味わいが楽しめるんです。まるで和菓子と洋菓子のいいとこ取り！ ボリュームもあって、朝食やティータイムにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里