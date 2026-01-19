世間では当たり前とされていることや流行していることに対して、ふと疑問を感じて立ち止まってしまう瞬間はないだろうか。特に、人に聞きづらいような素朴な疑問や違和感は、心の中にずっと残り続けるものだ。工務店の日報さんがX（旧Twitter）に投稿した漫画『家系』は、そんな「私だけ？」と感じる素朴な疑問や違和感をテーマに描き、多くの共感を集めている。



【漫画】私だけかも…「家系」を読む

物語は、作者が久しぶりに家に帰省した時のエピソードから始まる。母親は「急に帰ってこられても食べるものがない」と言いながらも、野菜や余り物を炒め、それをインスタント麺の上に乗せたラーメンを作ってくれた。作者は実は、これを「家系ラーメン」だと最近まで思っていたという。



もう1つのエピソード『コンサートでのアレ』は、昔、大好きなミュージシャンのコンサートに初めて行った時のことだ。自分が一番聞きたかった曲が始まり、楽しんでいたところ、サビでマイクを観客に向け、歌わせているのを見てがっかりしたそうだ。作者は「ミュージシャンの声で聞きたかったのに」と、残念な気持ちを綴っている。



このそれぞれの投稿に、読者からは「コレはコレで紛うことなき『家系ラーメン』ですね」や「わかります...！せめて一緒に歌ってほしい...」など共感の声があがっている。そんな同作について、作者の工務店の日報さんに詳しく話を聞いた。



ーどのような経緯で本当の「家系ラーメン」を知りましたか？



テレビ番組のラーメン特集のような番組を見てて「おやっ？家系というのは私が思ってたのとは違うっぽいな」と気づきました。



ーその後「家系ラーメン」は食べられましたか？もしあれば感想など聞きたいです！



まだ食べた事は無いのですが、機会があれば挑戦したいとは思います。ただ、自ら出向く事は今のところない気がします。



ーコンサートのサビを観客に歌わせているのを見て、率直にどのように感じましたか？



例えていうなら、ハンバーガーのハンバーグが無いような感覚ですね。



ーたくさんコメントがありましたが、印象に残っている声はありますか？



すごく有名なミュージシャンの方からもコメントをいただき、便所の落書きのつもりが、当事者にも届いたようで、なんかスイマセンという気持ちです。（笑）



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）