日本代表に激震…久保建英が負傷交代、ハムストリング付近を痛めて起き上がれず
現地１月18日開催のラ・リーガ第20節で、久保建英が所属する11位のレアル・ソシエダが、リーグ９連勝中の首位バルセロナとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。
右サイドハーフで先発した久保にアクシデントが発生したのは66分。スプリントの際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込んだ。
そのまま起き上がれず、ストレッチャーに乗せられて交代となった。
肉離れなど筋肉系の怪我と思われるが、長期化となれば日本代表にとっても大打撃だ。状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」２戦で“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」「間違いなく優勝候補の筆頭だ」【U-23アジア杯】
右サイドハーフで先発した久保にアクシデントが発生したのは66分。スプリントの際に左のハムストリング付近を痛めて、ピッチに倒れ込んだ。
そのまま起き上がれず、ストレッチャーに乗せられて交代となった。
肉離れなど筋肉系の怪我と思われるが、長期化となれば日本代表にとっても大打撃だ。状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」２戦で“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」「間違いなく優勝候補の筆頭だ」【U-23アジア杯】