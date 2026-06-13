【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きょん、しい、しゅり、菜々子にインタビューを実施し、梅雨に負けないヘアケア術を聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美脚輝くドレス姿◆きほ＜梅雨に負けないヘアケア術：オラプレックスのシャンプー＞オラプレックスのシャンプーがおすすめです！◆