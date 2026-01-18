『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回の記事では、思考力や行動力を育てる小学生の子育てについて、孫氏と『5科目50年分10000問を分析した東大生の テストテクニック大全』著者の西岡壱誠氏の特別対談をお送りします。

塾の勉強に疑問を持った小学生時代

西岡壱誠氏（以下、西岡氏） 孫さんは、早稲田大学の政治経済学部、国際教養学部、文化構想学部、社会科学部の4学部すべてに合格されていて、センター試験国語は満点。さらに清華大学にも合格されているという、もう経歴だけ見ると「無敵」なんですが……実は中学受験時代、塾では最下位クラスだったって本当ですか？

孫辰洋（以下、孫氏） 本当です（笑）。SAPIXに通っていたんですけど、小学4年生のときに、だんだん違和感を持ち始めて。「なんで大人が決めた教科のルールで順位をつけられるんだろう？」って。

西岡氏 小4でそれを考えるの、だいぶ早いですよね。

孫氏 今思うと、完全に“問題児”ですよね。授業中もうるさかったですし、よく空き教室に入れられてました。結局、半年で辞めました。

西岡氏 普通の親だったら、かなり怒りそうですけど……。

孫氏 それが、うちの両親はまったく責めなかったんです。「向いてなかったね」で終わり。今思うと、成績じゃなくて、「なぜ？」って理由を求める姿勢を見てくれていたんだと思います。

小学生に科された2つのルール

西岡氏 じゃあ、放任型だったんですか？

孫氏 いや、全然そんなことないです。むしろ結構厳しかった。ただ、世間一般の“勉強に対する厳しさ”とは違いました。

西岡氏 どういう意味ですか？

孫氏 引っ越し先では「友達全員と仲良くなるまで帰ってくるな」と言われましたし、毎年必ず社会貢献活動を1つやれ、というルールもありました。

西岡氏 それ、勉強より難しくないですか。（笑）

孫氏 難しいです。（笑）でも今振り返ると、「人と関わる力」とか「自分の立ち位置を考える力」を、かなり鍛えられていたと思います。

冷蔵庫に貼られた「質問」が、思考力を作った

西岡氏 ご両親は勉強についてはどうだったんですか？「宿題やりなさい」とか。

孫氏 宿題やりなさいとは一度も言われなかったですね。その代わり、うちには独特なルールがあって。冷蔵庫に毎日付箋が貼ってあって、答えを書かないとおやつが取れない。（笑）

西岡氏 え、どういうことですか？

孫氏 母親が毎日質問を冷蔵庫に貼るんです。それに答えを書かないと、おやつが食べられない仕組みでした。

西岡氏 ええ、面白いですね。それってどんな質問だったんですか？

孫氏 「バラク・オバマってどんな人？」みたいな、ワンワードで答えられない質問です。しかも、難しい質問にちゃんと答えると、ハーゲンダッツがもらえる。

西岡氏 インセンティブ設計が妙にリアル。（笑）でも、なるほど。イエスノーのクエスチョンじゃなくて、文章で考えさせる問いですね。

孫氏 そうです。10〜14歳、特に12歳くらいの時期って、「考える力」を作るのに一番大事なんですよね。知識を詰めるより、「自分の言葉で説明する」経験が圧倒的に効く。

西岡氏 その経験が、推薦入試での合格にもつながったんですね。

孫氏 そうです。例えば早稲田の文化構想学部の面接では、松本清張や東野圭吾のミステリー小説が好きで、それがどう英訳されているかを調べていた話をしたんです。面接官には「この学部で4年間興味を持ち続けられる人」って評価してもらえました。

西岡氏 それって、まさに「好きを追求する力」ですよね。

孫氏 はい。自分は推薦入試で成功する人には共通する10のマインドがあると考えているのですが、その1つが「狂信者マインド」。つまりは好きなことをとことん追求する力です。うちの親は、それを止めなかった。だから自分は合格できたんだと思っています。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』に関連する対談記事です）