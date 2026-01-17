カンロの雪グミが再登場♡ふわもち食感で癒される非日常スイーツ

忙しい毎日に、ふっと心がゆるむ甘い癒しを。カンロの人気シリーズ「あの日夢見た」から、幻想的な世界観が魅力の「雪グミ」が今年も登場します。まるで初雪の朝に包まれるような、やさしくて儚いひと粒は、見た目も食感も非日常そのもの。頑張った日のご褒美や、ほっとひと息つきたい時間に寄り添ってくれる癒し系グミとして注目されています。

話題の癒し系「あの日夢見た」シリーズ

「あの日夢見た」シリーズは、子どものころに思い描いた夢の世界を再現した癒し系グミ。2021年発売の雲グミは即完売し、2023年に登場した雪グミもSNSで大きな反響を呼びました。

幻想的なビジュアルと独特の食感が支持され、非日常を気軽に楽しめるシリーズとしてファンを増やし続けています。

ふわもち食感と雪景色の世界観

「あの日夢見た雪グミ」は、ふかふかに積もった真っ白な雪をイメージしたふわもち食感が特長。

やさしい甘さとほど良いシュワッと感が広がる「ふかふかあわゆきソーダ味」で、心までほぐれるような味わいです。

雪の結晶型に加え、シークレット型、さらにスーパーレア型として「幸せを招くまねきねこ」も登場し、見つける楽しさも魅力です。

商品概要とパッケージ情報

参考価格：194円（税込）※消費税8％

発売日：2026年1月20日（火）

内容量：46g

販売エリア：全国（コンビニエンスストア・駅売店）

特徴：ふかふかに積もった真っ白な雪を食べているかのようなふわもち食感

パッケージ：“初雪の朝”をイメージした3種類を展開

雪のひと粒で心ほどける癒し時間♡

手に取った瞬間から広がる、初雪のようなやさしい世界観。「あの日夢見た雪グミ」は、味わうだけでなく、気持ちまでそっと包み込んでくれる存在です。

ふわもち食感と淡い甘さに癒されながら、童心に帰るひとときを♡寒い季節のお供に、心がほっこり温まる雪グミをぜひ体験してみてください。