1月16日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。マイホーム購入を報告し話題となっている。

同日には『【初のマイホーム】37億円の家を買う決断をしました』と題した動画が。冒頭では「とてつもなく大きな決断をしたのでそれの報告です」と、東京に人生初のマイホームを手に入れたことを明かした。

「さらにマイホームの値段も明かし、その額はなんと37億円。すでに決済も済んでいることも報告しました。職業柄、住む家を見つけることが難しいことや、現在の家賃330万円を払うなら自分で購入したほうがいいのでは、という理由をあげ購入を決心したようです」（芸能プロ関係者）

驚愕の大きな買い物をしたヒカル。そんな報告には視聴者の唖然となり、コメント欄には驚く声が相次いでいた。

《37億って桁が、、》

《37億円の家を買うってすごすぎる》

《ハリウッドスターみたいなお金の使い方》

浮世離れしたお金の使い方に、空いた口が塞がらないという反応も多いようだ。そんな大きな決断をしたヒカルだが、ここ最近は紆余曲折あり世間を騒がせてきた。

「ヒカルさんは2025年5月31日、交際0日婚で、進撃のノアさんと結婚。しかし、2025年9月14日のYouTube動画で、お互いの合意のもと配偶者以外の恋愛・性的関係を認めるという、“オープンマリッジ宣言”が物議をかもす事態となりました。当時登録者数は25万人ほど激減するなど、損失は4億円にも及ぶとみられていました」（前出・芸能プロ関係者）

ヒカルらしさでもあった「正直さ」が裏目に出た騒動。今回の動画でも、この炎上がマンション購入のための前金6億円を支払った後だったことを明かし危機感もあったようだ。しかし、そのダメージは微々たるものだった。

「今回購入した家は、現在住んでいる家よりも数倍大きいと明かしたヒカルさん。実際に37億円があるわけではないものの、未来の先行投資として買う考え方も明かしていました。これまでも、アパレル、コスメ、パワーストーンなど様々なビジネスを成功させてきている彼ですから、すでに“あとは稼ぐだけ”と腹を括っているようでした」（前出・芸能プロ関係者）

ヒカルの人生は怖いもの知らずか……。