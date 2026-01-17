トマト缶なしで野菜の旨みが凝縮。とびきりおいしい『基本のミネストローネ』の作り方

いろんな野菜のうまみが混ざり合うスープ、『ミネストローネ』。おいしく作るコツは、切り方と炒め方にあります。

【必ずおいしく！ のコツ】

〈粗いみじん切り〉と〈じっくり炒め〉。

この２つをがんばれば、とびきりおいしいスープに出会えます！

ミネストローネの野菜は角切りにしないといけない、と思っていませんか。

じつは、角切りにこだわらなくてもいいんです。

野菜を炒めてしっかり水分を出し、うまみを引き出すには、断面が多い〈粗いみじん切り〉がおすすめ。 サイズや形は気にせず、ザクザク切ればOK。

切り終えたら、余分な水分がなくなるまでしっかり炒めるとうまみと甘みが凝縮した味わい深いスープに。塩をふっておくと水分が出やすくなり、時短もかないますよ。

基本の『ミネストローネ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

●A

玉ねぎ……1個（約200g）

にんじん……1本（約150g）

セロリ……1本（約100g）

ねぎ……1本（約100g）

にんにく……1かけ（約10g）



ベーコン……5枚（約80g）



● B

じゃがいも（小）……1個（約120g）

キャベツの葉……2枚（約150g）

さやいんげん……6〜7本（約100g）

トマト……2個（約250g）

ミックスビーンズ（ドライパック）……1袋（約50g）

あればローリエ……1枚



オリーブオイル……大さじ2

塩……大さじ1/2

作り方

（1） Aのにんじんは皮をむき、粗いみじん切りにする。残りのAもすべて粗いみじん切りにする。ベーコンは1.5cm四方に切る。Bのじゃがいもは皮をむき、12等分の角切りにする。キャベツは幅2cmに切る。さやいんげんはへたを切り、長さ1.5cmに切る。トマトはへたを取り、1.5cm角に切る。

（2） 口径22儖幣紊瞭蕕縫リーブオイルとAを入れて塩をふり、中火にかける。野菜がしんなりとして水分がなくなるまで、10分ほどじっくりと炒める。

（3） ベーコン、水4カップ、Bを加えて混ぜる。

（4） 煮立ったらふたをして、15〜20分煮る。途中アクが出たら取る。

