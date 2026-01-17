地元でも敗れる

日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（午後1時55分〜）とTBS系「ゴゴスマ −GO GO！Smile！」（同）はどちらが観られているのか？ 2025年の年間視聴率争いの結果が出た。関東、関西、名古屋の3地区とも「ゴゴスマ」が勝った。「ミヤネ屋」のMC・宮根誠司氏（62）は昨年末から周囲に「辞めたい」と漏らしているという。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

【写真】そりゃ勝つわ…「ゴゴスマ」の豪華出演陣

宮根氏がMCの「ミヤネ屋」は読売テレビ（大阪）がつくっている。MCが石井亮次氏（48）の「ゴゴスマ」はCBC（名古屋）の制作。両番組とも地元での視聴率争いには特に負けたくないが、「ミヤネ屋」は関西でも敗れてしまった。

宮根誠司

2025年の「ゴゴスマ」は関東、関西、名古屋の3地区とも勝利した。関東は2年連続、関西は初、名古屋は3年連続の勝ちだった。

ずっと「ミヤネ屋」が強かった。宮根氏の歯に衣着せぬトークと深掘り取材がウケた。一方の「ゴゴスマ」は関東に進出した2015年、0.9％という驚きの低世帯視聴率を記録する。NHK Eテレの語学番組並みの数字だった。

石井氏の語り口は穏やか。凶悪事件などを伝えるときには表情に怒りを浮かべるが、語気を強めることはない。コメンテーターの人数は「ミヤネ屋」が3人程度なのに対し、5人程度。

このため、「ゴゴスマ」は番組全体に井戸端会議のように和やかな雰囲気がある。「ミヤネ屋」はコメンテーター同士の舌戦でスタジオがピリピリすることもあるから対象的だ。

だから「ゴゴスマ」は関東進出当初、「刺激が足りず、このままでは関東の視聴者にはウケないのではないか」と指摘された。それでも番組は大きなリニューアルを行わなかった。

「『ゴゴスマ』は大丈夫なのか」と言われたが、番組認知度が徐々に高まり、2010年代後半から視聴率も伸びる。時代も味方した。視聴者のニーズが変わったのである。

2010年代までの情報番組の一部は事件や事故、芸能スキャンダルをしつこく追い掛けた。容疑者や被害者の家族を詮索したり、スキャンダルを起こした芸能人につきまとったり。

そんな番組はもうない。やったら、視聴者の反感を買う。「ゴゴスマ」は穏便で、最初から度を超した取材をやらなかった。事件や事故と芸能も扱うが、事実関係の報道と解説を行う程度だ。

ワイドショーと呼ばれていた昭和期の情報番組はひたすら刺激を追い求めた。行きついた先がテレビ朝日「アフタヌーンショー」の暴走族やらせリンチ事件（1985年）など大きな不祥事だった。

その後も情報番組はインパクトのある題材を探し続けたが、視聴者の多くはもう刺激を求めていないだろう。家主を糾弾する「ゴミ屋敷」の特集も5年ほど前に消えた。やはり視聴者が反発するからだ。プライバシーの侵害との指摘もあった。

痛かった喫煙問題

グローバル化とSNSの普及で、世の中は刺激的な情報に満ちている。今の情報番組に望まれているのは信頼できる情報と癒やしに違いない。

「ミヤネ屋」の敗北も時代が影響したと考える。MCにモラルが強く求められるようになったからである。社会のコンプライアンス強化の風潮が背景にある。

宮根氏は一昨年3月、猛批判を浴びた。韓国・ソウルの屋外喫煙禁止区域内で電子たばこを吸い、その映像がSNS上で流れたからである。番組の好感度にも影響が出ただろう。

宮根氏は番組内で「初心に戻って頑張ります」と謝罪した。韓国を訪れたのはドジャースの大谷翔平選手（31）が出場したMLB開幕戦「ドジャース−パドレス」を取材するためだった。

振り返ると、森本毅郎氏（86）はTBSのお昼の情報番組「わいど！ウォッチャー」のMCを務めていた1994年、「8日で4人の女性と不倫」との疑惑を週刊誌で報じられた。世間は好奇の目を向けた。だが、局からの処分はなかった。

故・みのもんたさんもMCを務めていた日本テレビ「午後は○○おもいッきりテレビ」のアシスタントとの不倫疑惑が報じられた。1991年のことだ。しかし、やはり処分はなかった。

ほかにもMCの不祥事は数え切れないほどあったが、2000年ごろまでは厳しいペナルティーがなかった。だが、世のコンプライアンス重視の流れに沿う形で、MCにモラルも求められるようになった。

MCとともに視聴率を左右するのはコメンテーター陣。これは両番組とも充実しており、双璧である。「ミヤネ屋」の看板は橋本五郎氏（79）。ほぼ連日登場している。読売新聞特別編集委員だ。

温和な人柄で口調も穏やかだが、敏腕政治記者。政治部長も務めた。新聞記者は支局勤務時代に警察取材も経験するから、事件解説も得意。読売の最高権力者だった故・渡邉恒雄さんの腹心だった。

15日の放送での橋本氏は高市早苗首相（64）による衆議院解散を解説した。10日付朝刊で読売がスクープした話である。橋本氏は野党などが解散を批判する理由を3つ挙げた。

「1つ目は大義がない。2つ目は党利党略の解散だと。3つ目は予算を犠牲にしてると」

そして「すべて反論はできるんです」と続けた。まず26年間続いた自公連立が終わったことの信を問うことなどが大義になると説明した。

党利党略の解散との批判については「これは根本的に政治に対する考え方が間違ってると思う。みんな党利党略なんですよ」などと解説した。右派とされる読売の重鎮らしい言葉だった。

「ゴゴスマ」のコメンテーターの大御所は石塚元章氏（68）。CBCの特別論説委員である。現役記者時代は事件畑などを歩んだ。同じ15日、やはり解散の理由について解説したが、橋本氏とは正反対だった。「今、選挙をやれば勝てる。それだけ（が理由）でしょ」（石塚氏）。こちらも事件畑が長い人らしかった。政界を冷めた目で見ている。

真紀子さん登場

解散の理由の分析は意見が分かれたが、両番組が取り上げる題材は似ている。情報番組だから当たり前である。独特なのは「ゴゴスマ」が天気予報をかなり厚く扱い、「ミヤネ屋」は天下国家に関わる話を好むところだ。

そんな「ミヤネ屋」らしく、昨年12月25日放送では故・田中角栄元首相の長女で元外相の田中真紀子さん（82）を登場させた。角栄さんは故・大平正芳さんと一緒に日本と中国の国交を正常化させた人。角栄さんは脳梗塞のため、1990年に政界を引退したが、中国要人は来日すると、まず角栄さんの見舞いに訪れていた。

真紀子さんは「（高市さんの）外交認識を問いたい」と言った。1972年の日中共同声明をどう捉えているかである。この声明では中国政府が、台湾が中国の一部であることを重ねて表明し、日本政府はそれを十分理解し、尊重するなどとしている。

田中さんは「（高市さんが声明を）認識していれば（台湾有事の）ポロリ発言もなかったのではないか。あの場での台湾についてのああいう発言、総理としての発言の重さ、影響力をご存じなさすぎると思います」と指摘した。中国側の猛反発については「どうしてここまで中国が過激な発言をするのか。びっくりもしている」と首を捻った。

ニュース番組に田中さんはまず登場しない。ニュース番組側が過去の人と見ているからだろうが、田中さんは角栄さんから国交正常化交渉の過程や中国政府のものの考え方を聞いている。事情通だ。そんな人を情報番組は引っ張り出す。これが大きな魅力だろう。

宮根氏は昨年末から「辞めたい」と漏らしているという。今年7月末に「ミヤネ屋」は放送20周年を迎えることから、これを一区切りにしたいのではないか。

また平日は「ミヤネ屋」があり、日曜夜にはフジテレビ「Mr.サンデー」（午後8時54分〜）があるから、ほかの番組をやりにくい。新たな仕事を始めるためには降板がベストと考えているのかも知れない。

もっとも、読売テレビは離さないだろう。平日午後の2時間番組を任せられる人は滅多にいない。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

