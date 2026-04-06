2026年4月3日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は鎌倉市の古戦場跡にある高さ203センチの「泣塔（なきとう）」と呼ばれる石の塔周辺の工事についてとりあげた。動かすと祟りがあるとの伝えがあり、住民から不安の声が出ているという。「近くの寺に移したらすすり鳴く声が聞こえた」との伝承そもそもこの塔は、合戦の戦死者を供養するために1356年に建立されたもので、以前、近くの寺に移したら元の場所からすすり鳴く