YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤Î´ë¶È¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤°ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¡£10000¼Òµß¤Ã¤¿¥×¥í¤¬²ñ¼Ò¤òÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£1Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¹õ»ú·Ð±Ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º£¡¢°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾×·âÅª¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ56%Áý¤Î802·ï¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¾õ¤òÄó¼¨¡£¶ÈÂÖÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡Ö¼ò¾ì¡¦¥Ó¥¢¥Ûー¥ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥éー¥á¥óÅ¹¤ò´Þ¤à¡ÖÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡×¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤Ë±Ä¶È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¡¢ÅÝ»º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â°û¿©Å¹¤ÏÌÙ¤«¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£»²Æþ¾ãÊÉ¤¬Äã¤¤¤¿¤á°Â°×¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÒÃ±²Á¤¬Äã¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍø±×¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·×²èÀ¤Î¤Ê¤¤½é´üÅê»ñ¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
ÂèÆó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤À¡£Êª²Á¤Ï¾å¾º¤·Â³¤±¤ë°ìÊý¤ÇµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¹ñÌ±¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¿©¤ò¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡ÖÃÍ¾å¤²¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤ÇÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃÍ¾å¤²¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡ÖµÒ¤¬Î¥¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤«¤é¡¢ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¡Ê¤Î¾¦ÉÊ¡Ë¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç°û¿©Å¹¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¤Îº¹ÊÌ²½¤È¡¢¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤Æ·Ð±Ä¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Î2ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È»Ô¥Îß·»á¤ÏÀâ¤¯¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©ºàÈñ¤È¿Í·ïÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖFLÈæÎ¨¡×¤ä¡¢¤½¤³¤Ë²ÈÄÂ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖFLRÈæÎ¨¡×¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¿ôÃÍ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¡Ö°û¿©¤Ï´ÊÃ±¤Ë²Ô¤²¤ë¶È¼ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°Â°×¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÂç²ø²æ¤¹¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ø¼Â¤Ê·Ð±Ä¤³¤½¤¬¡¢¸·¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
