¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÂçÊ¬»Ô¤òË¬¤ì¡¢¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½1600¿Í¤¬³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í50¿Í¤âºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¤é¤Ï¡¢15Æü¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸©Æâ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¯¥é¥µ¥¹¥Éー¥àÂçÊ¬¤Ê¤É¡¢ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±àÆâ¤Î»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊIMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ーWÇÕ³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤¢¤È¡¢°ì¹Ô¤Ï¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤ËË¸åÂçÌî»Ô»°½ÅÄ®¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Æ£ÃÎ»ö¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©Æâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬À¤³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¡¢º£¸å¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£