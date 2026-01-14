¼«Ê¬Ë´¤¤¢¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¼é¤ë¡© ¤¤¤Þ¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ë¡ÄÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³¡×ºÇ¿·»ö¾ð
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¡Ö²ÈÂ²¤Î°ì°÷¡×¤È¤·¤Æ°¦¾ð¿¼¤¯°é¤Æ¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Åª¤ËÌÀ³Î¤ÊÍý²ò¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤â°ä»º¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë»ô¤¤¼ç¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¸½¹ÔË¡¾å¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤äÀ©ÅÙ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
ZÀ¤Âå¤Ë¤â¹¤¬¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î²ÈÂ²²½¡×
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¡ÊZÀ¤Âå¡Ë¤Î»ô°é¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó3³ä¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î°ìÀ¸¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤âÌó4³ä¤Ë¾å¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥Ú¥Ã¥È¤ò¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¼±¤¬³Î¼Â¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢63.7¡ó¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÏÆü¾ï¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤¬SNS¾å¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê39.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö·ÐºÑÅªÉéÃ´¡×¡Ê28.5¡ó¡Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¡È¾Íè¡É¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤«¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢º£¸å¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁêÂ³¡×¤ä¡Ö¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ÎÉ¬Í×À¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Ï°ä»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä
ÆüËÜ¤ÎÌ±Ë¡¾å¡¢¥Ú¥Ã¥È¡ÊÆ°Êª¡Ë¤Ï¡ÖÊª¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡ÊÌ±Ë¡Âè85¾ò¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡¦ÍÂ¶â¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁêÂ³ºâ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ä»º¤ò¡È¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
»ô¤¤¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤è¤ê¥Ú¥Ã¥È¤òÃ¯¤¬°ú¤¼è¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¸Á°¤Ë²¿¤Î¼êÂ³¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î°ú¤¼è¤ê¼ê¤ä»ô°éÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æºâ»º¤ò°ú¤·Ñ¤°3¤Ä¤ÎÊýË¡
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æºâ»º¤ò¾µ·Ñ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡üÉéÃ´ÉÕ°äÂ£
¡üÉéÃ´ÉÕ»à°øÂ£Í¿
¡ü¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷
¡üÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¡½¡½¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾ò·ï¤Ëºâ»º¤ò¾ù¤ëÊýË¡
ÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¤È¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò°äÂ£¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼õ°ä¼Ô¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹âÎð¤ÎA¤µ¤ó¤¬ÆÈ¤êÊë¤é¤·¤ÎÇ¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£¸ø¾Ú¿ÍÎ©²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Í§¿ÍB¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ß¥±¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢100Ëü±ß¤ò°äÂ£¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ëÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¤Î°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢»à¸å¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤¬¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢B¤µ¤ó¤¬Àµ¼°¤ËÇ¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ç¤Ï¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¡¢A¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤È¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼õ°ä¼Ô¤¬°äÂ£¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸Á°¤Ë¹ç°Õ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë°äÂ£¤ÎÅ±²ó¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡üÉéÃ´ÉÕ»à°øÂ£Í¿¡½¡½À¸Á°·ÀÌó¤Ë¤è¤ê³Î¼Â¤ËÂ÷¤¹ÊýË¡
ÉéÃ´ÉÕ»à°øÂ£Í¿¤È¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë¡Ö»àË´»þ¤Ëºâ»º¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¡×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ÀÌó¤ÏÂ£Í¿¼Ô¤È¼õÂ£¼Ô¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤êÀ®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¤è¤êË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¶¯¤¤¡£
C¤µ¤ó¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÃÎ¿ÍD¤µ¤ó¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢D¤µ¤ó¤¬°¦¸¤¥Ý¥Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÍÂ¶â¤Î°ìÉô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉéÃ´ÉÕ»à°øÂ£Í¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢»à°øÂ£Í¿¼¹¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»à¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤ß¡¢°¦¸¤¥Ý¥Á¤ÎÀ¸³è¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ü¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¡½¡½ºâ»º¤È»ô°é¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼é¤ëÊýË¡
¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¡Ê°ÑÂ÷¼Ô¡Ë¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Þ¤¿¤ÏË¡¿Í¡Ê¼õÂ÷¼Ô¡Ë¤È¿®Â÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ËÉ¬Í×¤Êºâ»º¤òÂ÷¤¹À©ÅÙ¤À¡£
E¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢¿®Â÷²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¤òÀßÄê¡£¿®Â÷ºâ»º¤È¤·¤Æ300Ëü±ß¤òÍÂ¤±¡¢»àË´¸å¤Ï¼õÂ÷¼Ô¤¬´ÉÍýÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢»ØÄê¤·¤¿ÃÎ¿Í¤¬»ô°é¤ò·ÑÂ³¡£¿®Â÷´ÆÆÄ¿Í¤¬Äê´üÅª¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¸³è¤òË¡Åª¤ËÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ô°éÈñÍÑ¤Î´ÉÍý¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤ÏÃÈñÍÑ¤È´ÉÍý¾å¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¥Ú¥Ã¥È¤Î°ú¼è¿Í¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤â¡¢±ÂÂå¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¡ÊÌ±Ë¡Âè885¾ò¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ä»º¤«¤é»Ù½Ð¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÈñÍÑÉéÃ´¤òµñ¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÍÊª¤Î´ÉÍýÈñÍÑ¡ÊÌ±Ë¡Âè253¾ò¡Ë¤È¤·¤Æ½þ´Ô¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò°ä´þ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÆ°Êª¤Î°¦¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤ÏÈ³¶â¤Î·ºÈ³¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
¥Ú¥Ã¥È¤ÏË¡Î§¾å¡ÖÊª¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¡¦ÉéÃ´ÉÕ»à°øÂ£Í¿¡¦¥Ú¥Ã¥È¿®Â÷¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡Åª¼êÃÊ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁªÂò¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤äÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·×²èÅª¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Î¤è¤¦¤À¡£
THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ