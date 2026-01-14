¥¹¥º¥¤ÎÄ¶ËÜ³Ê¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×»Â¿·¤¹¤®¤Æ¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¸øÆ»Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¡ÖÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Ä¶¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤ËºÇ¶¯¡Ö¡ÈÈ»¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡ª ¼Ö½Å¤¿¤Ã¤¿¡È550kg¡É¤Î¡ÖÈ»¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¥¹¥º¥¤ÎÄ¶ËÜ³Ê¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×»Â¿·¤¹¤®¤Æ¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤äÌ¤Íè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿°ìÂæ¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âºÆ¤Ó´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤ÎËÜ³Ê¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê°ìÂæ¤¬¡¢º£¤«¤éÌó24Ç¯Á°¡¢2002Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¥¹¥º¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê¸½¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¡ÖÈ»¡Ê¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÔÈÎ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¸øÆ»Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Î»îºî¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þJAF¸øÇ§¶¥µ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¼ÖÎ¾¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥¹¥º¥È»¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¸øÆ»¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ»¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬1000kgÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Ã£À®¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö550kg¡×¡£¸½Âå¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë·Ú¤¤¼ÖÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¤ÎÍ¢½ÐÍÑÂç·¿ÆóÎØ¼Ö¡ÖGSX1300R È»¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÎä4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ175ÇÏÎÏ¡¿9800rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯138Nm¡¿7000rpm¤òÈ¯´ø¡£¼Ö½Å550kg¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹â²óÅ¾·¿¤Î¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÃÍ°Ê¾å¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¤È±Ô¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹3790mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1100mm¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥É¥¢¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£ÁÇºà¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿FRP¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õÎÏÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥º¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹©¾ìÆâ¤ÎÉ÷Æ¶»ÜÀß¤Ç¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿¤é¤Ê¥Õ¥í¥¢¤«¤é¥Æ¡¼¥ë¥¨¥ó¥É¤Ë¤«¤±¤ÆÄ·¤Í¾å¤¬¤ë·Á¾õ¤Ê¤É¡¢Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¤·Á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¾×ÆÍ°ÂÁ´¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤½¤Î·é¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¸øÆ»¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¿§êô¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤äºÆÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¡ÄËÜÅö¤Ë¸øÆ»Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¡Öº£¤âÍß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î²á·ã¤µ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤È¶¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Î²è°ìÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¡¢º£¤Ç¤âÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÈÎÇä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥«¡¼¤òµá¤á¤ëÀÚ¼Â¤Ê°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤¬¤«¤Ä¤Æ¸«¤»¤¿¡¢ºÎ»»¤ä¸úÎ¨¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£È»¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¸¸¤ÎÌ¾¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤ÎÃæ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£