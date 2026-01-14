¤Ê¤¼¥¹¥Ð¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¡© FR¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-E STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ--Þ¼Ìî·òÂÀÏº¤Î¡Ö¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó²òÀâ¥é¥Ü¡×#2
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-E STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃSubaru Performance-E STI concept
¼Â¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¡Ë¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¥¹¥Ð¥ë¥Öー¥¹¤ÎÌÜ¶Ì¡¢EV¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-E STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢ÅÁÅý¤Î¡Ê¡©¡Ë¥¹¥Ð¥ë¥Ö¥ëー¤Ë¶â¿§¥Û¥¤ー¥ë¤È¤¤¤¦À®¤êÎ©¤Á¤Ê¤Î¤ÇËÜ¼Á¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½çÈÖ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÎ©ÂÎ¤Ç¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥°¥ê¥ë¤òÉ½¸½¡£³Æ½ê¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤ÊÉ½¸½¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤¬Á°Êý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤ä¡ÖFRÅª¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ï¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈAWD¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ªー¥Ðー¥Ï¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤ËÂçÊÑ¸·¤·¤¯¡¢»ä¤â¥Ç¥¶¥¤¥Êー»þÂå¤Ë»¶¡¹¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¹¥Ð¥ë¤Î¼¡À¤ÂåEV¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Î°ÌÃÖ¤ò¤«¤Ê¤êÁ°Êý¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥è¥¿À½EV¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤È¤â°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Ï2028Ç¯°Ê¹ß¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÊÄ¾¶á¤ÎÈ¯É½¤Ç»þ´ü¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ë¥¹¥Ð¥ëÆâÀ½EV¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬ºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯Åª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-E STI¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¥²ー¥È¤Î·¹¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÕ¤ê¤â½¾Íè¤È°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤½¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¯¡Ö¥ï¥´¥ó¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÎØ¤Î°ÌÃÖ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯Åª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÂçÃÀ¤ÊÌÌÊÑ²½¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤È°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥ó¡Ê¾åÌÌ¤«¤é¸«¤¿¿Þ¡Ë¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¡×¤Ç¤¹¡£
Á°¸å¤Î¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ÏAWD¤òÁÊµá¤¹¤ë¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥é¥ó¤ÇÂçÃÀ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¤ÏÁ°ÎØ¤òÄºÅÀ¤Ë¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ê¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥Àー¤¬¾è¤Ã¤«¤ë¹½À®¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÂçÊÑÌÀ²÷¤Ç¤¹¡£Íß¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤Ç¤â¤³¤Î¹½À®¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÌµ¤¯¤·¡¢´ðËÜ¥Æー¥Þ¤òÃê½Ð¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥ê¥¢¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿½èÍý¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀª¤¤¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤ÏÂçÃÀ¤ÊÎ©ÂÎ¹½À®¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë²¤½£Àª¤ËÈæ¤ÙÆüËÜ¥áー¥«ー¤ÎÊý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¾åÉô¤«¤é¥ê¥¢¥¿¥¤¥äÃæ¿´¤ËÌÜ³Ý¤±¤Æ²¼¤²¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âFR¤ÎÉ½¸½¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-E STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃSubaru Performance-E STI concept
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¹¥Ð¥ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ð¥ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÂæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-B STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤¬¥Ùー¥¹¤Ê¤Î¤Ç»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹-B STI¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃSubaru Performance-B STI concept
¤·¤«¤·¥¹¥Ð¥ëOB¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¹¥Ð¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¡¢»ä¤Ï¥×¥ì¥¹¥Çー¤ò´Þ¤á¤Æ4²ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ç¤Ï¤É¤Î¥Öー¥¹¤âÂ¿¤¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Íè¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë»ö¤ò¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤³¤Î»Ò¤é¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤«½ã¿è¤Ë»×¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÀ¤È´¶À¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍýÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£