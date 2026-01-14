¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÛAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç21ºÐ°Ê²¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¡Ö²÷µó¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¡×ÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ
¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï7700»î¹çÄ¶¡ª ¸åÆ£·òÀ¸¤Î¡ÖÍè¤¿¡¢´Ñ¤¿¡¢½³¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½¾ì´ÑÀï7700»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£·òÀ¸»á¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼èºà·Ð¸³¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£²áµî¡¢¸ÞÎØ³«ºÅÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú²áµî£²²óÍ¥¾¡¤ÎÆüËÜ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½éÀï¤Ç¥·¥ê¥¢¤Ë£µÂÐ£°¤ÈÂç¾¡¤·¡¢£²ÀïÌÜ¤â¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡ËÁê¼ê¤Ë£³ÂÐ£°¤Ç²÷¾¡¡£Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢£²»î¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
U21ÆüËÜÂåÉ½¤¬AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤À¡¡photo by Hiroyuki Sato
¡¡£²ÎóÌÜ¤ËÆþ¤ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÈÂç´ØÍ§æÆ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¸¶Íù²»¤é¤ÎDF¿Ø¤âÅ´ÊÉ¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¤â¤¦¾¯¤·Àµ³Î¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎAFC¼çºÅ¤ÎU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ïº£Âç²ñ¤¬£·²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï1956Ç¯¤ËÂè£±²óÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Á°²ó¡¢2023Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤¬18²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1959Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¤¬¤Ê¤ó¤È42²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ïº£Ç¯¤¬Âè£·²óÂç²ñ¡£2014Ç¯¤ËºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡££²Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æµ¨¸ÞÎØ³«ºÅÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²áµî£¶²ó¤ÎÂç²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï£²ÅÙ¤À¤±¡£2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤È2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³«ºÅÃÏ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú2018Ç¯¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¡Û
¡¡ËÍ¤Ï2018Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤È¡¢¤½¤Î£²Ç¯¸å¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤ò¼èºà¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë£°ÂÐ£´¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2018Ç¯Âç²ñ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò£³ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿¹ÊÝ°ì¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÅö»þ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿¹ÊÝ¤ÏÂåÉ½¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¹Åç¤Ç¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹ÊÝ¤¬ÂåÉ½¤Ç¤âÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¡×¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Þ¤À¡Ö¥é¡¼¥¸¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÈÄÁÒÞæ¡¢»°¹¥¹¯»ù¡¢´ú¼êÎç±û¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤ÎÂç²ñ¤ÏÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾Ê¤Î£³ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹¹¾Æî´ß¤Î¹¾±¢¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¡¢Â¾²ñ¾ì¤âÈæ³ÓÅª¶áµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤¤Ê¤«¤ò¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¿Í¤ÎËÑ¹±½ï¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥½¡Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢Àã¤Î¤Ê¤«¤Î·è¾¡¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌö¿Ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿2020Ç¯Âç²ñ¡Û
¡¡£²Ç¯¸å¤Î¡¢2020Ç¯£±·î¤Î¥¿¥¤¤Ç¤ÎÂç²ñ¤â´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¤½¤Î¶á¹Ù¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë³ÈÂç¤ÎÄ¾Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾Ê¤ÎÉð´Á¤ÇÆæ¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î²¦µÜ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÂçÎÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ëÆüËÜ¤ÏÅöÁ³¡¢´°À®ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥·¥ê¥¢¤ËÏ¢ÇÔ¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±Ê¬£²ÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥·¥ê¥¢Àï¤â87Ê¬¤Ë£³¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£ºÇ½ª¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤â¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËPK¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÆÈÆÃ¤ÎºÙ¤«¤¹¤®¤ëVAR¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Éé¼å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÍ£°ì¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹³Æ¹ñ¤ÏÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë¶É¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¹ñ¤¬½çÅö¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¸ÞÎØ³«ºÅÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÞÎØ³«ºÅÇ¯¤ÎÂç²ñ°Ê³°¤Ë¤Ï¼¡´ü¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËU21ÂåÉ½¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Â¾¹ñ¤Î¾õ¶·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎU23ÂåÉ½¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤ËÍè¤¿¤ê¡¢U21ÂåÉ½¤Ë¡Ê23ºÐ°Ê²¼¤Î¡Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎU21ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç£²ºÐ¾å¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç²ñ°Ê³°¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï´°À®ÅÙ¤âÄã¤¤¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏU21ÂåÉ½¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é½é¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡ÊÂç´ä´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÆüËÜ¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÏÎ©¤Á¾å¤²Ä¾¸å¡Ë¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬2026Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤Ù¤²÷µó¤À¤í¤¦¡£
