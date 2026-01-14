Photo: Adobe Stock

¤Ê¤¼¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ö¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¡×¤Î¶²ÉÝ
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î²á¿®¤Ë³Ø¤Ö¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê

¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¡Ê1769¡Á1821Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè°ìÄëÀ¯¤Î¹ÄÄë¡Ê¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¡Ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢È¾Åç¤ÎÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥³¥ë¥·¥«Åç¤Ç¡¢ÃÏÊýµ®Â²¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ê¤ÎÎ¦·³»Î´±³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢·³¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£1789Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢º®Íð¤Î¤Ê¤«¤Ç¾º¿Ê¤ä¼ºµÓ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¦ÅÞÇÉ¤ÎÄÃ°µ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ÇÀï¸ù¤ò¾å¤²¡¢¼¡Âè¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂÐ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÆ±ÌÁ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂè°ìÅýÎÎ¤È¤Ê¤ê¼Â¸¢¤ò¾¸°®¡£³°¹ñ¤È¤ÎÀïÁè¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë°ìÊý¡¢ÆâÀ¯ÌÌ¤Ç¤ÏË¡À°È÷¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¹ÄÄë¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÀïÁè¤òÂ³¤±¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀªÎÏ²¼¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ÏÇÔËÌ¤òµÊ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼åÂÎ²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡ÖÂçÎ¦Éõº¿Îá¡×¤òÈ¯Îá¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ø¤Î1812Ç¯¤Î±óÀ¬¤ÇÂçÇÔ¡£¤³¤ÎÇÔËÌ¤ò·Àµ¡¤ËÂÐ¥Õ¥é¥ó¥¹Æ±ÌÁ·³¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î¿Ê·³¤òµö¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¤Ï1814Ç¯¤ËÂà°Ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£Âà°Ì¸å¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¥¨¥ë¥ÐÅç¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥ê¤ËÌá¤ê¹ÄÄë¤ËÉü°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥×¥í¥¤¥»¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÎÏ¢¹ç·³¤Ë¥ï¡¼¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎÀï¤¤¤ÇÇÔËÌ¡Ê¡ÖÉ´ÆüÅ·²¼¡×¡Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¤Î¸ÉÅç¥»¥ó¥È¥Ø¥ì¥ÊÅç¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£

À®¸ù¼Ô¤¬´Ù¤ë¡ÖËüÇ½´¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î´Å¤¤ÆÇ

¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢À®¸ù¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ª¤´¤ê¡×¤ä¡ÖËüÇ½´¶¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼«¿®¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËüÇ½´¶¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬À®¸ù¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¸Â³¦¤ò¸«¼º¤¦¡½¡½¡ÖËüÇ½´¶¡×¤¬¾·¤¯ÌµËÅ¤ÊËÄÄ¥

ÌµÍý¤Ê³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦

ËüÇ½´¶¤¬¤â¤¦°ì¤Ä°ú¤­µ¯¤³¤¹¤Î¤¬¡¢¡Ö¸Â³¦¤ò¸«¸í¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤âÀ®¸ù¤Ç¤­¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢ÀïÀþ¤ò¹­¤²¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

Äë¹ñÊø²õ¤Î°ú¤­¶â¡½¡½Å¥¾Â¤Î¡Ö¥­¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×

¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÀïÀþ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¥í¥·¥¢±óÀ¬¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅìÀ¾¤ÎÀïÀþ¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Äë¹ñ¤ÏµÞÂ®¤ËÊø²õ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¸½Âå¤Ø¤Î·Ù¾â¡½¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀø¤à¡ÖÌµºö¤Ê³ÈÂç¡×¤Îæ«

¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

À®¸ù¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ä³¤³°¿Ê½Ð¤Ê¤É¤Ë²á¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ß¡¢´Ä¶­¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢Â»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»öÎã¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÂ­¤·»»¡×¤Î¼öÇû¤È¡Ö°ú¤­»»¡×¤ÎÈþ³Ø

Â¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÂ­¤·»»¡Ë¤ò¡ÖÁ±¡×¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥í¥·¥¢¤È¤¤¤¦µð´ä¤ò»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÀïÎ¬¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥½¡¼¥¹¡Ê¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¶â¡¦»þ´Ö¡Ë¤¬Í­¸Â¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Á´Êý°Ì¤Ø¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÎÏ¤ò´õÇö²½¤µ¤»¡¢¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ö´ïÍÑÉÏË³¡×¤ÊÁÈ¿¥¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ê£»¨À­¤Î¥³¥¹¥È¤ò´Å¤¯¸«¤Ê¤¤

Â¿³Ñ²½¤ä¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢Ã±¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¡Ö»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¡×¤ËÁýÂç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£

¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢Åì¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÀ¾¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¤¿ÀïÀþ¤òÆ±»þ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ø´ø·ÏÅý¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢ËÜ¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬Çö¤¤Èô¤ÓÃÏ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Îµá¿´ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡ÊÄ´À°¥³¥¹¥È¡Ë¤ÇÍø±×¤ò¿©¤¤¤Ä¤Ö¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë·èÃÇÎÏ

¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¡Ê¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¡á²ó¼ý¤Ç¤­¤Ê¤¤ËäË×ÈñÍÑ¡Ë¤Ï¡¢Å±Âà¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅ¥¾Â²½¤òÇ§¤á¡¢Â»ÀÚ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÀïÎÏ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö²áµî¤ÎÅê»ñ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÌ¤Íè¤Î¼ý±×À­¡×¤òÎäÀÅ¤ËÅ·Çé¤Ë¤«¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¦Å±Âà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤òÇËÌÇ¤«¤éµß¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿¿¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£