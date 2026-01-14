¤µ¤é¤µ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡ÙED¼çÂê²Î¡ÖYOU¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤â
◾️¤µ¤é¤µ ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´î¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¿ÍÀ¸¿§¡¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤âÀ¿¼Â¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¶Ê¡ÖYOU¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹¬Ê¡¤Ê½Ö´Ö¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê¿´¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¿®¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
◾️¡ÖYOU¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/salasa_YOU
¢¨¥É¥é¥Þ¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡×ED¼çÂê²Î
