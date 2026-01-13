＜捨てる派？洗う派？＞ショック！頑張ったのに…私だけ蚊帳の外！？【第5話まんが：チヒロの気持ち】
私はチヒロ。ダイチとミユキ（小1）の2人を育てています。私は今まで友だち作りにも、ママ友作りにも苦労してきました。でも、このままではミユキが可哀想だと思い、まわりのママ友が多い人の観察をして特徴をマネして、今は社交的にやれている……と思っていたのです。相手が口では遠慮をしても、先回りして願いをかなえてあげる、そんな人間になれたと思っていました。けれどもある日、息子のダイチの部屋を親切心で片付けたところ、強く反発されてしまい……。
せっかく掃除してあげたのに、ダイチは怒り狂っています。遠慮なんかしなくてもいいのに！
ダイチは「相手がイヤがっているのにしつこくやるのは自己満」「友だちやパートの人にも嫌われるよ」なんて言いながら、部屋を出ていってしまいました。私は生まれ変わってちゃんとやれているのに……。まったく、反抗期でイヤになります。
グループLINEを見ると、みんな忙しいようで予定が立てられなさそうです。また近いうち集まりたいと思っていたのに、残念です。
翌日、ミユキが学校から帰ってくるなり「今日はみんなララちゃんの家で遊ぶんだって！」と言いました。
電話したら仲間に入れてくれるかもしれませんが、そんな図々しいことはさすがにできません。いつものメンバーが集まるのに、私だけ呼ばれなかったということは……。
ダイチは、本当は自分で部屋の片付けをするのが面倒だけれど、私に気を遣って、もしくは見栄を張って、「片付けなくていい」と言ったのだと思いました。
だから、掃除してあげたら喜ぶだろうと思って、部屋の片付けをしてあげたのです。
それなのに、ダイチはかなり怒りました。
同じ頃、先日一緒に公園に行ったママ友メンバーが、どうやら私抜きで集まっているらしいのです。
なぜ？ 私は生まれ変わって頑張ったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
ダイチは「相手がイヤがっているのにしつこくやるのは自己満」「友だちやパートの人にも嫌われるよ」なんて言いながら、部屋を出ていってしまいました。私は生まれ変わってちゃんとやれているのに……。まったく、反抗期でイヤになります。
グループLINEを見ると、みんな忙しいようで予定が立てられなさそうです。また近いうち集まりたいと思っていたのに、残念です。
翌日、ミユキが学校から帰ってくるなり「今日はみんなララちゃんの家で遊ぶんだって！」と言いました。
電話したら仲間に入れてくれるかもしれませんが、そんな図々しいことはさすがにできません。いつものメンバーが集まるのに、私だけ呼ばれなかったということは……。
ダイチは、本当は自分で部屋の片付けをするのが面倒だけれど、私に気を遣って、もしくは見栄を張って、「片付けなくていい」と言ったのだと思いました。
だから、掃除してあげたら喜ぶだろうと思って、部屋の片付けをしてあげたのです。
それなのに、ダイチはかなり怒りました。
同じ頃、先日一緒に公園に行ったママ友メンバーが、どうやら私抜きで集まっているらしいのです。
なぜ？ 私は生まれ変わって頑張ったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと