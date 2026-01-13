image: Allergen Alert（generated at whisk）

10年以上前、アナフィラキシーショックでぶっ倒れました。全く想像もしていなかったアレルゲンが原因でした。しかも、調べた結果、多くの食品にアレルギー反応が出ることが判明。以来、免疫が落ちると反応が出るようになりました。

今は、免疫のケアと食品知識で自分を守っている感じです。本当はもうちょっと明確に「これはいいよ、これはダメよ」と判断してほしいんですけどね。

でも、もう少し待てばそんなガジェットができるかも。というのも、フランスのある実業家が会社を立ち上げ、こうした状況を避けるためのポケットサイズのデバイスを開発しています。

娘のアナフィラキシーが開発のきっかけに

image: Allergen Alert

すでに携帯型の食物アレルゲン検査は存在しますが、スタートアップのAllergen Alertは、自社製品が「これまで研究室でしか実現できなかった精度で、食品中のグルテンやアレルゲンを識別できる、世界初の携帯型デバイス」だと主張しています。

米Gizmodoに送られたプレスリリースによると、Allergen Alertは特許取得済みの使い切りパウチを用い、自動的に専門的な検査を実行する「ポケットサイズのミニラボ」とされています。この製品は、CES 2026で発表されました。

Allergen AlertのCEO兼創業者であるベネディクト・アスティエ氏は、開発のきっかけを次のように語っています。

「娘のマルゴがアナフィラキシーショックを起こしたとき、私は多くの家族がよく知っている恐怖を経験しました。たった一度の食事で、人生が一変してしまうかもしれないという恐怖です。どこでも、いつでも食品を検査できる“追加の安全ベルト”が必要だと気づきました。この気づきこそがAllergen Alertの原点です。テクノロジーによって恐怖を安心に変え、ひと口ごとに健康を危険にさらしていると感じることなく、誰もが食事を楽しめるようにしたいのです」

シンプルな使用手順。でも懸念材料は多い

使い方は簡単。食品サンプルをパウチに入れ、そのパウチを本体にセットしてボタンを押すだけ。数分以内に分析結果が表示されます。他にも、水質検査や環境モニタリングなど、より幅広い用途への応用も考えられているそうです。

すごく便利だし、期待したいところですが、外食のたびに使うとなると金銭面での負担が気になります。

というのも、特許取得済みのパウチは、1個あたり10ドル未満になる見込み。デバイス本体の価格は含まれていません。10ドル未満なので1ドルの可能性もなきにしもあらずですが、たとえば、10ドルだったとして、外食のたびに10ドル上乗せと考えたら負担は少なくありません。

さらに、このデバイスが本当に同社の言うとおり高精度かつ簡単に使えるのかは、まだ分かっていません。アレルギー専門医や患者、食品安全や外食産業の専門家と協力しているとしていますが、ウェブサイト上には査読付き研究の記載はありません。

image: Allergen Alert

また、検出限界（どの程度の微量まで検出できるのか）についても触れられていませんが、重度のアレルギーを持つ人にとっては極めて重要なポイントです。加えて、どのアレルゲンを確実に検出できるのか、さまざまな食品でどれほど性能が安定しているのかも明らかになっていません。

さらに、このデバイスは医療機器や診断機器として規制当局の承認を受けているようには見えず、それも命に関わるアレルギーを持つ人にとっては懸念材料となります。

そのため、この製品には大きな期待を寄せつつも、本当の実力や限界が明らかになるまでは判断を保留した方が良さそう、というのが現時点での見方かも。

同社によると、このデバイスは年末に予約受付が開始される予定です。

ただ、理想を言えば、アレルギーがなくなってほしいんですよね。別にアレルゲンを殲滅したいとかじゃなくて、体質をどうにかしたい…。