PCがしっかり入って「形がくずれない」休日も使える「シンプルでちょうどいい」優秀バッグ

大きくてもシャープに整う「角のある立体フォルム」

持つだけでしゃんとする、四角い形状をキープするまじめなバッグ。中でもノートパソコンやA4ドキュメントもすっぽり入る、ビジネスシーンに適した実用性をもちながら、休日のコーディネートにもなじむデザインで厳選。きわ立つ輪郭が造形的な強さを放ち、モードな見た目をあと押し。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







個性が光るがま口デザイン

黒バッグ（ショルダーストラップ、チャームつき・25×39×21）／OSOI（OSOI SHIBUYA） シャツ／Graphpaper（グラフペーパー 東京） チェックパンツ／バナナ・リパブリック ローファー／G.H.BASS（G.H.BASS TOKYO）



収納が3つに分かれ、まん中はがま口に。バッグとしての安心感もありつつ、それとなく違いを出せるうれしいディティール。鋭いツヤのレザーでオフィスカジュアルにはもちろん、メンズライクなコーディネートにも浮かずに引き締まる。







角＋美曲線で黒をやさしく

黒ボストンバッグ（ミラーチャームつき・23×42×14）／Atelier TOMORROWLAND（トゥモローランド） 上部が丸みをおびたボストンなら堅くなりすぎず、黒レザーを親しみやすく。持ち手のつけ根にわずかに角度をつけたことで、しなやかさが際立つエレガントな面持ち。







レザーの縁取りでキャンバスに品格を

白キャンバスバッグ（28×40×15）／SOMEWHERE STUDIO（ショールーム セッション） きちんと感は欲しいけど、黒のレザーだとトゥーマッチな装いになじむ、キャメルレザーのフレーミング。中央に佇む高級感のあるとめ具がワンポイントに。汚れが気になりがちなキャンバス部分は、うれしい撥水加工。







