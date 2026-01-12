【焼肉の和民】食べ放題全コースが10％オフに。公式LINE会員限定で「食べ放題早割クーポン」配信《13日から25日まで》

ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、2026年1月13日から25日までの期間、「新春・成人の日ウィーク特別企画」を開催します。

来店時に公式LINEに登録しても特典が使える

公式LINE会員限定で「食べ放題 早割クーポン」が利用できる今回の特別企画。期間中の平日は13時から17時、土日祝は14時から16時に入店すると、全ての食べ放題コースが10％オフでお得に楽しめます。

来店時に、公式LINEに登録しても特典の利用が可能です。

また、焼肉の和民では、普段から子ども連れのファミリーが利用しやすいよう、ファミリー向けのお得な料金設定を用意していて、家族や親戚が集まる機会など、気軽に・お得に焼肉を楽しめます。

特別企画の対象店舗は以下の通り。

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店です。

東岡崎駅前店、小野店、川西能勢口駅前店はランチ時間帯の営業時間が異なります。

会計時にLINEクーポン画面をスタッフへ提示してください。他のクーポンや割引券との併用はできません。

東京バーゲンマニア編集部