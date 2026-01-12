わが国犯罪史上においても稀に見る重大かつ凶悪な犯罪――。公判の際、検察がそこまで表現せざるを得なかったのが、1989年、東京・足立区は綾瀬で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」である。被害者の女子高生が亡くなったのは1月4日。すなわち、今年でそれから37年の歳月が流れたことになる。実刑に処されたのは4名。彼らは逮捕当時16歳から18歳であったため、「少年法」によって守られ、メディアでその名が広く報じられることはなかった。それぞれをA、B、C、Dとすれば、彼らに下された刑は、主犯格A＝懲役20年、準主犯格B＝懲役5年以上10年以下（不定期刑。以下同）、C＝5年以上9年以下、D＝5年以上7年以下というものだった。

その後、4人は刑期を終えて全員が出所したが、そのうちA、B、Cは再び逮捕されるなど「更生」の姿を感じさせることはなかった。この事件が「少年法の敗北」とも言われる理由であり、今なお、少年法のあり方が論じられるときは必ず俎上に上る事件である。

「週刊新潮」では、彼らが再犯する度に、その詳細と、綾瀬の事件での所業について繰り返し記事にし、記憶に留めてきた。いまなお、少年による凶悪な犯罪は後を絶たない。少年法のあり方について考える意味でも、当時の「週刊新潮」記事を基に37年前の事件と、加害者の「その後」を改めて記してみよう。

【写真をみる】「コンクリート詰め殺人」実際の“監禁現場” 元「少年」が両親と暮らしていた綾瀬の一軒家

ひったくりや恐喝を繰り返す

東京都足立区綾瀬で起こった「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の被害者（当時17）が40日以上にわたって監禁された上、絶命したのは1989年1月4日のことである。

「週刊新潮」（2004年7月15日号、2018年9月6日号）を引いて、そこに至るまでの経緯を振り返ってみる。

1988年11月末――。

区内の同じ中学校を卒業したA、B、C、Dの4人グループは、ひったくりや恐喝などを繰り返していた。

ある日、リーダー格のAが、偶然、自転車で通りかかった17歳の女子高生を見かけて拉致し、

「俺はおまえのことを狙っているヤクザだ。言うことを聞けば命だけは助けてやる」

と脅して、ホテルに連れ込んで乱暴した。その後、彼女を監禁場所に連れていき、年明けに彼女が死亡するまで40日以上も監禁を続けたのだ。

この顔がいいんですよね

監禁現場となったのは、Cが両親らと暮らしていた、綾瀬にある一軒家の2階。ちなみに、Cの両親は共に共産党員であった。被害者が絶命した1月4日、犯人4人が彼女に振るった暴力行為は、吐き気を催すほどひどいものだった。

拉致されて以来、繰り返し複数から性的な暴行を受け、殴られ、ろくに食べ物を与えられていなかった被害者は、1月4日にはすでに衰弱しきっていた。虫の息。そう言ってもいい。4人はその日の朝、サウナが開店するまでの間、彼女をいじめて時間をつぶすことにした。

「おい、あれやれよ」

準主犯格のBはCにそう言い、小泉今日子の「なんてったってアイドル」をかけた。歌詞の中の「イエーイ」に合わせてわき腹にパンチを入れる。彼女が口をゆがめて苦悶するのを見て、Bが言った。

「この顔がいいんですよね」

瀕死の被害者を置き去りに

曲が終わってからも皆で殴り続け、顔にロウソクを垂らした。BとCは彼女を真ん中に立たせ、幾度となく回し蹴りを見舞う。彼女が崩れ落ちると、無理やり立たせて、再び回し蹴り……。蹴られた勢いでステレオにぶつかり、全身をブルブルとけいれんさせ始めた彼女。

「仮病だ、このやろう」

そう怒鳴ったのはCで、それを契機として暴力はますますエスカレートした。

Aらは、返り血が付着しないよう拳をビニール袋で覆って、彼女の顔面や腹部を殴っていたが、それに飽き足らず、キックボクシングの練習に使う鉄球付きの鉄棒を持ち出してきた。その鉄球部分で彼女の腹や太ももを殴打した上、ライターのオイルをかけて火を付けた。ぐったりした彼女は途切れ途切れの声で、「苦しいです」と漏らすのがやっとだった。

瀕死の彼女を置き去りにしたままサウナに出かけた彼らが再び部屋に戻ってきたのは翌日5日午後。主犯格の少年は彼女の顔にタバコの煙を近づけ、手でその体を押した。すでに死後硬直が始まっていた。絶望の中で一人、彼女は死んだのだ。

4人は彼女の遺体をドラム缶に入れ、コンクリートを流し込んで固めた上で都内の埋め立て地に遺棄した。

しおらしい態度

その後に始まった公判で、彼らは反省の言葉を繰り返した。

「週刊新潮」2004年7月15日号によれば、一審判決の間際、被告人質問の時に、たった1人で死んでいった被害者のことを尋ねられて、Bは激しく嗚咽をもらしながら、こう答えている。

「自分の無残さを直視して死んでいった。死期を待っている間、あの人がどんな……少しも考えていませんでした。自分は人間じゃないと思います。悪魔、人のことを不幸にして……」

Cも、

「今思えば、（被害者を）人間だと思っていなかったというか、その頃は、人間とか、そういうのも考えていなかった」

と述べ、一審の最終意見陳述では、しおらしい態度でこう言ってみせた。

「被害者や世の中の皆さんに大変迷惑をかけ申し訳なく思っている。自分はまだまだ未熟だが、しっかり反省して一生償っていく」（「週刊新潮」2018年9月6日号）

しかし、少年法に守られた彼らの更生が単なる「理想」に過ぎなかったことを、彼らは自らの行為によって証明してみせたのである。

【後編】では、出所後の彼らの生活ぶりと再犯に手を染めるまでを詳述する。綾瀬の事件について、加害者の一人がニヤニヤ笑いで語っていた内容とは――。

デイリー新潮編集部