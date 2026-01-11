【フエキくん】ソフビマスコットが「かぷえぼ」で展開！
どうぶつのりでお馴染みの「フエキくん」のカプセルトイ用商品「フエキくんソフビマスコット」が、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で展開中。
不易糊工業の商品「どうぶつのり」から登場したキャラクター「フエキくん」。お道具箱に入ってましたよね。現在も、化粧品やステーショナリーなど、様々な商品が発売され、子供から大人まで幅広く親しまれているキャラクターだ。
どうぶつのりで長年愛されて続ける「フエキくん」の限定カプセルトイが登場。ミニどうぶつのりマスコットつきで、ブルー、イエロー、パステル、ピンク、モノクロの全5種の「フエキくんソフビマスコット」が展開される。
「フエキくんソフビマスコット」は、たて約6.5cm×よこ約4.3cm×厚み約4.3cmでミニどうぶつのり付き。ちょっとなつかしレトロカラーの全5種だ。
また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「フエキくん目印チャームコンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンが開催される。
モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをした方の中から抽選で、X:1名、Instagram：1名に、「フエキくん目印チャームコンプリートセット」がプレゼントされる。詳細は公式アカウントをご確認を。
