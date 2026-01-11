日産「“新型”SUV」が話題に

日産と中国・東風汽車の合弁会社「東風日産」は2025年12月6日、2026年上半期に発売予定のピュア電動SUV「NX8」を世界初公開しました。

新たな電動フラッグシップとしての存在感が注目を集め、公開直後からSNSでは多くのユーザーが反応を寄せています。

【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”SUV」です！ 画像で見る（88枚）

日産は中国市場で、BEVを中心とした新エネルギー車（NEV）の新世代モデルを「N」シリーズとして展開しており、2026年末までに5車種を投入する計画を進めています。すでにセダンタイプの「N6」と「N7」が市場に登場しており、今回のNX8はその第3弾となるSUVモデルです。

NX8は中型SUVに位置づけられ、全長4870mm×全幅1920mm×全高1680mm、ホイールベース2917mmという堂々としたサイズを持ちます。日本でも販売されている電動SUV「アリア」よりひと回り以上大きく、ファミリーユースでも余裕を感じられるパッケージとなっています。

エクステリアは日産の象徴である「Vモーション」デザインをフロントに自然に溶け込ませ、横一文字のシームレスなライトが先進的な印象を強めています。リアも横一文字のランプを採用し、前後合わせて2065個ものOLED素子によるきめ細かな発光表現が特徴です。

全体として、曲線を適度に取り入れながらも洗練されたスタイルにまとめられています。

インテリアやパワートレインの詳細はまだ明らかにされていませんが、800V規格に対応するシリコンカーバイド（SiC）プラットフォームや、安全性に優れるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用するなど、最新技術を積極的に取り入れていることが示されています。

東風日産のNシリーズは中国市場向けに特化した電動車ブランドであり、ラインナップ拡充によって競争力強化を図る戦略が進められています。なかでもNX8は需要の大きい中大型SUVセグメントに投入されるモデルとして、今後の販売戦略において重要な役割を担うとみられます。

※ ※ ※

SNSでは、日本のユーザーから「サイズ感、想像以上に大きい」「未来感あって好き」といった驚きやデザインを評価する声が寄せられており、「中国専用なのが惜しい」と国内販売を望むコメントも見られます。

NX8が今後どのように市場で受け入れられていくのか、引き続き注目されます。