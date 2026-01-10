『佐久間宣行のNOBROCK TV』イベントから誕生！森脇梨々夏、福留光帆らによるアイドルグループがMV公開

【動画】「素直でごめんね」のMV

2021年7月からスタートしたYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』が、初のイベント『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』を2月3日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催する。

■CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」を手掛けた玉屋2060%が作詞作曲

チャンネル登録者数306万人のYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』は、総合プロデューサーの佐久間宣行が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティ番組。無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。

そしてこのたび、出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？ 1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、その夢を叶えるイベントが実現。

森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW♡ME（読み：ドローミー）を結成した。

グループ名は、福留光帆がギャンブル好き、この6名が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでいただいたこと、歌詞にある“見つけてくれてありがとね”などから、佐久間宣行が名づけた。

また、1月10日に行われた同チャンネルの生配信にて、DRAW♡ME「素直でごめんね」のMVとアーティスト写真が初公開された。

「素直でごめんね」は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」を手掛けた玉屋2060%が作詞作曲を担当し。

振り付けは、超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」やFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など、TikTokを中心に数々の“バズるダンス”を生み出した振付師・槙田紗子が担当。本イベントにて初披露される。

また、チケット先行ではキャパを上回る申し込み数があり即完売。購入できなかったNOBROCKファンからの熱いオファーによりオンライン配信が決定し、1月10日から視聴チケットが発売。

あわせて事前販売グッズの発表と通販もスタートした。詳細は『NOBROCK FES』オフィシャルサイトで。

■MVキャッチ

これは、シンデレラのような一夜限りの夢かもしれない。

でも、見つけてくれた人たちの光によって増す

彼女たちの煌めきは、たしかにここにある。

それは、もがきながら泥臭い磨かれ方をした

彼女たちならではの、歪でも美しい、とても強い反射光。