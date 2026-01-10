「プロレス・スターダム」（１０日、後楽園ホール）

元アイドルでフリーの伊藤麻希（３０）が同日付でスターダムに電撃入団した。第２試合終了後に突如スクリーンに映像が流れ、テーマ曲とともにリングに上がり、「世界一カワイイのは〜？」「伊藤ちゃ〜ん」というお決まりのやり取りを披露。岡田太郎社長が所属契約を結んだことを発表し、１１日の後楽園ホール大会から出場するという。伊藤はリング上で「９年プロレスをやってきて、初めての所属という形でやっていきます。もっと、みんなで売れるぞ〜」と意気込みを語った。

伊藤はアイドルグループ「ＬｉｎＱ」の元メンバーで、１６年１２月にＤＤＴでプロレスデビュー。以降は東京女子を主戦場にインターナショナル・プリンセス王座を獲得するなど活躍していたが、昨年８月にレギュラー参戦を終えていた。

バックステージで伊藤は「この度スターダム所属になりました」とあいさつし、質疑に応じた。以下は伊藤と一問一答。

−スターダムを選んだ理由。

「いろんなリングを渡り歩いてきたが、スターダムは一度も立ってないし、はたから見ていて面白そうだなと。もっと売れたい、もっとお金を稼ぎたい、だから伊藤が来ました」

−いつ頃から考えていた。

「いつ頃から…？（しばらく考え込んだ後に）次！」

−戦いたい相手は。

「これはね、明確に１人います。誰だと思いますか？（フワちゃん？）違う。（上谷沙弥？）違う。（なつぽい？）正解！なつぽいはね、前の団体から縁があったんだけど、アイツは面白いよ。アイツはたぶん伊藤のことが嫌いなんだよ。だから絶対にいい試合ができる。きっと伊藤のかわいさに嫉妬しているだけなんだよ。だから今度、なつぽいと試合をしたい」

−スターダムでかわいさを競い合える相手は。

「いません！次！」

−緊張したか。

「緊張しました（笑）。３日寝られなかったです。まともに寝てない。もう（質問は）いいですかね。世界一かわいいのは〜？（…）伊藤ちゃんって言えよ！！」