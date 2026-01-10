「マクド」と「6Pチーズ」で笑う
　以前、渋谷駅のホームで財布を落としたことがあるのですが、駅員さんに尋ねるとしっかり届けられていました。あのときは、ホッとした……。

　筆者のような財布の落とし物は“あるある”でしょうが、なかには我々の想像がつかない遺失物もあるようです。

　現役の鉄道乗務員であるやまとじさん（@yamatozi201）は「お客さんの忘れ物とか落とし物とか結構拾うんでまとめてみた」と、仕事中に見つけた遺失物をまとめたイラストをXに投稿。話題になっています。

◆定番の落とし物に対する本音

　定番の落とし物といったら以下が挙げられると思います。やまとじさんのコメントとともにご紹介しましょう。

・カサ
「言わずもがな。雨の日というか小雨とか曇りの日の方が忘れやすい。ビニール傘は特に取りに来る人が少ないので営業所の傘立てを無限に圧迫している」

・財布
「大事に持ってそうで案外忘れる。大体の人がすぐ取りに来る」

・スマホ
「これも結構忘れやすい。財布と同様すぐ取りに来る。携帯電話なのでちゃんと携帯しといてほしい」

・定期券
「カード単体だったりパスケースごと忘れたりいろいろ。駅で降りる時大変だろうなと思う」

・切符
「ただの紙切れだと思われているのかもしれないが、超重要アイテムなので大切にして欲しい。マジで」

・ペットボトル（飲みかけ）
「一旦中身を捨てるという手間が増えてマジでめんどくさい。最近は駅のゴミ箱が少ないので自分で営業所まで持ち帰って捨てないといけない」

・帽子、手袋
「身に付けてるものを車内で外すと何故か忘れるんですよね。それも片方だけとか」

◆ワイヤレスイヤホンから、6Pチーズまで!? 意外な落とし物たち

　一方で、意外な落とし物としては以下が挙げられました。

・リップクリーム、ヘアゴム、ヘアコーム
「車内で身だしなみを整えた時によく忘れがち。朝ラッシュ終わりの車内によく落ちてる気がする」

・体操着、運動靴
「学校帰りとか部活帰りの車内で忘れるのが多いかな」

・ワイヤレスイヤホン
「近年多い忘れ物。イヤホン片側だけとかケースだけ忘れたりいろいろ。どっちか無いだけでかなり痛手ですよね。ワイは川に落として以来使っていない」

・大きめのカバン
「割と忘れる人がいる。網棚とか座席の横とか自分の視界から消えると忘れやすい」

・持ち帰りのマクド
「買い物帰りのものを忘れる人はたまにいるのですが、さすがにマクドの忘れ物は初めて見た」

・チーズ（単体）
「何で忘れた？？」

　本当、なんで単体の6Pチーズを電車に忘れたのでしょう……？ そのへんの疑問について深掘りをするべく、やまとじさんに直接話を聞いてみました。

◆電車内の落とし物、忘れ物の“その後”

――電車内で忘れ物や落とし物を見つけたら、どのように対応するのでしょうか？

やまとじ：忘れ物を見つけたら、客室から乗務員室……車掌さんがいるところに持ち帰り、一旦置いておきます。で、僕の鉄道会社では終点まで持っていくんです。そして終点駅の駅員さんに預け、そこから営業所のほうに転送されるという流れでした。

――なるほど。Xにアップされた2枚のイラスト以外に「こんなものが意外と多い」という忘れ物・落とし物はありますか？

やまとじ：お出かけした帰りの映画館のパンフレットとか遊園地のチケットなどは、ついつい忘れてあったりしますね。たぶん、電車のなかで見ていてそのまま……という形だと思います。

――その一方、「え、こんなものが？」「なんで忘れた？」という遺失物についても投稿されていました。特に、単体の6Pチーズを電車に置いていくまでの状況がよくわからないです（笑）。

やまとじ：僕が車掌になりたての頃、座席の上にチーズの忘れ物が置いてあったんです。それを見て「笑いになるかな？」と思い、終点駅の駅員さんに「こんなのが忘れられていましたよ」と持っていったら「いいから、早よ捨ててしまえ」と言われました（笑）。