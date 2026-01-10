職場で配りたい「鹿児島県のお土産」ランキング！ 2位「唐芋レアケーキ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「鹿児島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：唐芋レアケーキ（フェスティバロ）／45票2位は「唐芋レアケーキ（フェスティバロ）」でした。自社農場で栽培された唐芋（サツマイモ）を使用した、滑らかでクリーミーな口どけのスイーツです。特に「ラブリー」などの商品は人気が高く、濃厚ながらも甘さ控えめな味わいが特徴。アンケートでは、要冷蔵・冷凍商品でありながらも「自分用にも買いたいほどおいしい」「特別感がある」「女性に喜ばれる」といった味の良さを絶賛する声が多く集まりました。
回答者からは「ケーキの美味しさをかなり感じられそうで魅力的」（40代男性／神奈川県）、「自分用にも買いたいぐらい好きなお土産なので」（50代女性／福島県）、「鹿児島の特産唐芋を使ったスイーツで、土産話にもつながりそうだから」（30代女性／石川県）といった声が寄せられました。
1位：薩摩芋タルト（山福製菓）／56票1位は「薩摩芋タルト（山福製菓）」でした。鹿児島県産のサツマイモをスイートポテトに練り上げ、クッキー生地の上に絞って仕上げた洋風タルトです。素朴な甘さの芋餡はお花のような見た目も美しく、「見ても食べてもおいしい」と評判。アンケートでは、鹿児島らしさが伝わる食材であることや、常温で保存ができ個包装で配りやすい点、ボリュームがあり満足度が高い点などが評価されました。
回答者からは「鹿児島といえば芋のイメージが強いため」（20代女性／埼玉県）、「見た目もよく大きさも食べやすいサイズで名産品を活かしたお菓子で喜ばれると思います」（40代男性／埼玉県）、「職場で配りやすいのは、薩摩芋タルトだと思います」（30代男性／福岡県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)