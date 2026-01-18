この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「これが家!?」高知県の“最安値”物件に潜入したら世紀末な光景が…衝撃の家賃も公開

不動産YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【これが家!?】高知県の"最安値"物件を調査したら世紀末な光景が広がっていた。」と題した動画を公開。高知県内の激安物件を巡る中で、想像を絶する状態の“最安値”物件を紹介している。



動画では、宅建士のテラさんと進行役のゴリラさんが高知県の激安物件を巡るツアーを実施。特に注目すべきは、最後に訪れた月額3500円という県内最安値の物件である。外観はツタに覆われ、一見すると廃墟にしか見えない佇まいだ。



出演者が「命の危険を感じております」と語りながら内部へ進むと、そこには衝撃的な光景が広がっていた。床は抜け落ちて地面がむき出しになり、天井も崩落。部屋の中は至る所に瓦礫や残置物が散乱し、およそ人が住める状態ではなかった。あまりの光景にゴリラさんは「はぁー…こわい……」と思わず本音を漏らした。



この物件は築年数不明の木造4DKで、過去には家族が住んでいた形跡も見られた。動画は、この常識では考えられない物件が、それでも賃貸として市場に出ているという不動産業界の奥深さを示して締めくくられた。



