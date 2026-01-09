ぐるなび、個人情報流出を否定　SNS投稿巡り調査結果公表

飲食店情報サイト「ぐるなび」を運営する株式会社ぐるなびは1月8日、同社の個人情報流出を巡るSNS上の投稿について、公式サイト上で「調査の結果、現時点で情報の流出は確認されておりません」と発表しました。

SNS上では1月7日頃から、「ぐるなびがサイバー攻撃を受け、個人情報が流出した」といった内容の投稿が確認されていました。

同社はこうした事態を受け、調査結果を公表するとともに、安全を期すため、引き続き詳細な事実確認とモニタリングを継続するとしています。

■ 海外フォーラム発の投稿が発端に

今回の発表に至る背景として、1月6日の日付で海外のハッカー系フォーラム上にて「ぐるなびのデータベースを入手した」と主張する投稿が行われていました。

この投稿では、データ容量や件数、含まれる情報の種類などが具体的に記載されており、実在する企業名やロゴも使用されていました。

その後、これら情報がSNSに転載され拡散。情報流出を巡る憶測が広がったことから、今回のぐるなびによる公式発表につながった形です。

■ 相次ぐ「流出」を巡る未確認情報

近年、実在する企業やサービス名を用い、データ流出を装った投稿や誇張された情報が、闇市場やSNS上で拡散される事例も見られます。こうした投稿は、断片的な情報が切り取られ、真偽が確認されないまま広がることも少なくありません。

今回の件についても、現時点ではぐるなび側が流出を否定しています。引き続き、公式な情報に注意しながら動向を見守ることが求められそうです。

